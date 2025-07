Kevin Acosta y Alberto Zamora se quedarán en Gran Canaria

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 31 de julio 2025, 11:24 Comenta Compartir

En el último día de la temporada 24/25, ya la mayoría de los equipos de primera categoría de Canarias tienen su parte alta ya comprometida, salvo arrepentimientos de ultima hora que de vez en cuando suele ocurrir en estas fechas cada año y donde dije digo, digo Diego.

Esta circunstancia y el hecho de la obligación de salir en primera categoría del Castillo, Almogarén, Castro Morales, Gáldar Ybarra y San Bartolomé, hacen que los puntales A, Kevin Acosta y Alberto Zamora habrán de luchar en Gran Canaria en los equipos que no han presentado sus plantillas, teniendo en cuenta que Castillo y Almogarén si lo han realizado y en un mercado donde prácticamente ya no hay puntales disponibles, aunque el PB Medianito IV tampoco se ha comprometido con nadie, al menos que se conozca.

Los mentideros luchísticos desde haces semanas situaban al palmero Kevin Acosta- que deseaba luchar en la isla esta campaña- liderando al Castro Morales una vez que ya se ha despedido oficialmente del Tazacorte, su ultimo club y al grancanario Alberto Zamora lo dejaban con el Gáldar Ybarra como su estandarte, tras abandonar la disciplina del Santa Rita y que su hermano Echedey Zamora ha recalado en el Saladar de Jandía junto a Miguel Hernández «el majorero», una de las premisas, cada uno en isla diferente.

Ni ambos luchadores ni los clubes han realizado comentario alguno, porque primero es la presentación pública en Facebook como manera oficial de hacerlo, pero el hecho que los equipos estén prácticamente completos, deja pocas opciones a los dos y es que lo que se lleva anunciando, pero sin que los clubes o luchadores se pronuncien, pero el tablero de la lucha ya no tiene más casillas.

En las próximas horas es muy posible que las redes sociales muestren a ambos luchadores ya con las camisas de brega de sus nuevos conjuntos antes de irse de vacaciones.

También el Gáldar Ybarra parece que tiene atado, pero no confirmado, al DB Alejandro Mendoza, luchador que regresaría al club donde se formó, y que esta campaña terminó reforzando al Saladar de Jandía, subcampeón regional. Alejandro es un hombre muy potente, con una poderosa cadera que puede darle tardes de gloria al equipo norteño.

En cuanto al San Bartolomé de Tirajana, el quinto en discordia, el hermetismo es tal que nada se sabe de fichajes y solo el PB Medianito IV está libre, al menos no se ha

presentado por equipo alguno, por lo que no deja mucho margen de maniobra al conjunto sureño.

La federación canaria ha enviado un comunicad a todos los clubes recordando la normativa de los pesos, que está en el reglamento de la lucha canaria aprobado en el año 2019 y que esta temporada se llevará a cabo con las correcciones establecidas de flexibilidad en determinados casos.

«La idea del ente federativo es que se lleve el tema del peso según este marcado en la normativa, por eso la hemos recordado a los clubes y luchadores», declaraba a este periódico el presidente de la regional, José Antonio Caballero.

El tema del peso ha llevado a controversia durante los últimos años con las dos tendencias existentes. La oficial que obliga por temas de salud a los luchadores a unos determinados parámetros y otra segunda que justifica que, si un luchador pasa las pruebas médicas, debe luchar tenga el peso que tenga.

La 25/26 no será así y la flexibilidad de otros años no se verá, solamente la que la normativa permite, por lo que es muy posible que algunos bregadores se puedan quedar sin ficha esta nueva temporada que viene si no se cuidan y mucho en el verano.

Temas

Lucha canaria