Panorámica de un terrero durante una luchada. P. Reyes

42 propuestas a la Asamblea General de la Federación Canaria

Lucha Canaria ·

José Trujillo Artiles

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:58

No me podría perdonar pasar por esta vida, después de dedicar setenta y cuatro años a mi Lucha Canaria, sin dejar escrito -negro sobre blanco-, ... lo que he vivido, aprendido y defendido: como luchador, como entrenador, como federativo y como divulgador de nuestra cultura tanto en Canarias como fuera del archipiélago.

