Propuesta de medidas para el futuro de la Lucha Canaria

Antecedentes: la Lucha Canaria atraviesa un momento en el que resulta imprescindible asegurar su continuidad y modernización. Actualmente se detectan dificultades en la captación ... y fidelización de niños y jóvenes, así como preocupación en las familias respecto a la seguridad y la equidad en las competiciones. El objetivo de esta propuesta es plantear medidas que favorezcan la igualdad en los emparejamientos, refuercen la formación de los luchadores y consoliden la confianza de las bases.

Objetivos:

-Promover la participación de niños y jóvenes en la Lucha Canaria.

-Generar mayor confianza en las familias respecto a la seguridad y la equidad.

-Favorecer la continuidad de los luchadores en todas las etapas de formación.

-Mejorar la organización y el atractivo de las competiciones oficiales.

Medidas:

1. Criterio combinado de peso y altura.

-Fundamento: El peso por sí solo no siempre garantiza igualdad de condiciones.

Ampliar

· Medidas:

Categorías de formación (infantiles, cadetes, juvenil hasta 18 años):

Competición por peso, organizada en tres grupos:

Hasta 70 kg

Hasta 90 kg

Más de 90 kg

Cada equipo estará formado por doce luchadores, distribuidos en tres grupos de cuatro luchadores por peso, manteniendo la estructura utilizada hasta ahora.

Categorías sénior: peso + altura, conforme al Artículo 1.1.10, para equilibrar los emparejamientos.

2. Revisión de la categoría juvenil

Fundamento: la franja actual de edad juvenil no se ajusta plenamente al desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, generando abandonos prematuros.

· Medida: ajustar la edad de la categoría juvenil, ampliando el margen y facilitando una transición progresiva hacia la categoría sénior.

· Aplicación: Convocar una comisión técnica que analice las edades óptimas y proponga un calendario de adaptación

· Estudiar la posibilidad de hacer algún encuentro con el sistema propuesto para ver el resultado in situ.

3. Sistema estructurado por pesos

· Fundamento: Una clasificación clara por pesos refuerza la igualdad y la transparencia.

· Medida: Establecer un reglamento específico que defina de forma detallada las divisiones por peso en categorías de formación (hasta 70 kg, hasta 90 kg y más de 90 kg).

Ampliar

· Aplicación: Unificar los criterios en todas las Federaciones Insulares, garantizando coherencia en el ámbito regional.

4. Beneficios esperados

- Para los niños y jóvenes: mayor seguridad, motivación y confianza en la práctica de la Lucha Canaria.

-Para las familias: garantía de igualdad en los enfrentamientos y menor riesgo de lesiones.

-Para los clubes y federaciones: incremento en la captación y retención de nuevos practicantes, asegurando la continuidad del deporte.

-Para la sociedad canaria: fortalecimiento de un deporte autóctono como espacio educativo, cultural y de identidad.

Conclusión

La modernización del reglamento y la aplicación de estas medidas básicas son imprescindibles para garantizar la pervivencia de la Lucha Canaria en el siglo XXI. Se propone a las Federaciones y Clubes abrir un proceso de debate, análisis técnico y posterior aprobación de estas medidas, en beneficio de todos los practicantes y del prestigio de nuestro deporte vernáculo.

Porque, como se dice por ahí, la Lucha Canaria va camino de profesionalizarse, lo cual es un disparate si se analiza: en una población de 2.200.000 habitantes, contar con apenas 3.000 licencias evidencia la gravedad de la situación que atraviesa nuestro deporte-cultura.

Como luchador, mandador y directivo federativo, y con los años de experiencia acumulados en la Lucha Canaria, pongo negro sobre blanco lo que hemos aprendido, incluyendo a quienes se han alejado de los terreros o incluso han dejado la práctica de este deporte. Es hora de aprovechar toda esa experiencia y ponerla en práctica.

Contando con la colaboración de la Dirección General de Deportes Autóctonos -para cual fue creada, la misma podría diseñar incentivos y acciones concretas- se podría atraer a los jóvenes al deporte y permitir que los antiguos practicantes se reencuentren con la Lucha Canaria, asegurando su continuidad y evitando el estancamiento que ha sufrido durante años. Porque no todo es competición; debemos mirar por el futuro de nuestra tradición.