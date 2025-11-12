Guanarteme-Unión Agüimes: el liderato de Segunda se decide esta jornada Este jueves se miden Los Guanches y Santa Rita con el objetivo de no quedar descolgados, mientras que el viernes se conocerá al líder actual

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:38

En la noche de este jueves se se inicia la jornada en las categorías de Segunda y Tercera masculina de la Liga de Gran Canaria trofeo cabildo insular, con duelos importantes. Jornada de altos vuelos y emociones varias que comenzará a dibujar la tabla clasificatoria.

Así pues, este jueves, en Segunda Categoría, desde las 21.00 horas en Montaña Cardones, terrero de Francisco Hernández, hay un interesante enfrentamiento entre Los Guanches y Santa Rita, para no quedar descolgados, ya que solo los dos primeros de la clasificación general lucharán en la final por el título. Misma circunstancia se dará en el Cruce de Arinaga, con un choque de rivalidad comarcal entre el Roque Nublo y el Maninidra.

El viernes, en la Gallera del López Socas, terrero Santiago Ojeda, se jugarán el liderato el Guanarteme y el Unión Agüimes, el equipo que más en forma ha demostrado estar en este inicio de competición, aunque ambos están igualados a puntos en lo más alto de la tabla. El encuentro también será desde las 21.00 horas.

Por otra parte, en Tercera Categoría, hay un cuádruple empate en la cabeza de la clasificación que esta jornada se va a romper. Este jueves, desde las 21.00 horas en el Doctoral, el colista recibe al Castro Morales, líder por mejor 'average' y que lucha sin bregadores destacados, pero al que la potencia de sus juveniles le hace ocupar dicha situación que puede mejorar tras esta luchada.

Este jueves noche en Gáldar, a las 21.00 horas, el Ajódar y el Tinamar, empatados a puntos en la parte alta, van a dirimir cuál de los dos adquiere ventaja en el terrero de la Montaña, mientras que, en la Presa a la misma hora, hay un duelo de necesitados ya que el Adargoma, que no ha puntuado, recibe la visita del Vecinos Unidos de Firgas que tiene una victoria en su haber.