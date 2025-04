Los equipos grancanarios de lucha canaria casi se despiden del play off Derrotas del Almogarén y Santa Rita ante Antigua y Campitos

Alberto Zamora no pudo en esta ocasión darle el triunfo al Santa Rita.

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 28 de abril 2025, 10:37 Comenta Compartir

A falta de cinco jornadas para la finalización de la fase regular de la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias de categoría masculina, la situación de los equipos grancanarios no es nada buena, ya que Almogarén y Santa Rita, los dos que tenían alguna esperanza de meterse entre los cuatro primeros de grupo para llegar al play off, aunque no matemáticamente, pero sí en la realidad, lo tienen ya casi imposible tras sus derrotas.

En el grupo A el Almogarén no pudo con el Antigua de Pedro Hernández, 10-12, que además aumenta las diferencia en la tabla, quedando a cinco puntos y a seis del Tegueste cuarto clasificado, que luchará con el Castillo este miércoles a las 21 horas en Sardina. Solo una victoria de los del sur de la isla y medio milagro, haría que los de Valsequillo se clasificaran. El resto de marcadores fueron: Candelaria- Aridane (10-12), Saladar-Maxorata (12-11) y Victoria-Tedote (12-7).

En el grupo B ocurría algo parecido con el Santa Rita ante el Campitos y que caía, 11-12, en Lomo de Los Frailes, al dejar los tinerfeños un hombre por atrás ante la previsible separada de puntales, como así ocurrió entre Zamora y Ledesma lo que dio la victoria a los del barrio de Santa Cruz.

Por su parte el Gáldar Ybarra se lo hizo pasar mal al Chimbesque que tuvo que emplearse a fondo para derrotar 11-12 a los del norte. El resto de marcadores fueron: Tazacorte-Bediesta (12-9), Rosario FVT-Tetir (12-10).

Segunda Categoría

En la liga regional Cajasiete de segunda categoría , a falta de tres jornadas para finalizar la primera fase, los equipos grancanarios luchan solo por la cuarta plaza en ambos grupos.

En el grupo A el Guanarteme se queda un poco descolgado al caer en Fuerteventura 12-11, ante el Unión Antigua del PC Jonay Matoso. Los capitalinos no pudieron sumar y disminuyen sus opciones. Por su parte el Castro Morales aplazaba hasta este miércoles a las 20:30 horas su choque en Lanzarote frente el Tías. El Tao sigue dominando la clasificación, ahora 10-12 al reforzado San Bartolomé y le sigue el San Antonio Abad que por 12-8 se impuso al Aridane B.

En el grupo B la gran noticia es que el Agüimes batía 12-10 al líder de la competición, el Unión Sur Yaiza y se mete de lleno en la lucha por la cuarta plaza con el Maninidra, que caía, 10-12, con el Unión Norte. El Tijarafe se imponía, 9-12, en su visita al San Blas y se une también a la lucha por la cuarta plaza, mientras el Guamasa lograba el mismo tanteo, 9-12, en Tinajo.

Temas

Lucha