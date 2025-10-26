Contundente triunfo del Ajódar sobre el Adargoma

El Castro Morales, sin destacados, se impone al Tinamar en San Mateo. Este lunes, Unión Sardina-Unión Doctoral

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 18:22

Comenzó la temporada oficial con la primera jornada de la Liga Insular, Trofeo Cabildo de Gran Canaria de Tercera Categoría, en la que se disputaron dos encuentros quedando el tercero para el lunes.

En el pabellón de la Montaña en Gáldar, en el llamado choque de los reaparecidos entre el Ajódar y el Adargoma, con una gran entrada de al menos unos 300 aficionados, los locales dieron un golpe sobre la mesa y han mostrado sus credenciales en esta su campaña de vuelta a la competición.

Vencían 12-6 al Adargoma, que nada pudo hacer ante el poder de los bregadores de Juan Coruña, que no tuvo que poner en silla a sus dos DC, a pesar que a priori el encuentro parecía que iba a ser más igualado.

En los primeros compases, tras la salida de los juveniles, el técnico de los galdenses sorprendía con hombres importantes como Jonay Placeres y Acorán Domínguez en la arena, que con el apoyo de Joshua García y Josué Monzón se marchaban en el marcador en el ecuador de la luchada 7-3, después del 3-3 inicial.

No pintaba bien para los capitalinos, pero Reiniel Díaz acortaba distancias, )7-4), y se eliminaban Aaron Marreo y Jaidon Medina (8-5). La entrada en el encuentro del local Santi López fue decisiva, ya que primero dejaba fuera de brega a Reiniel Díaz, (9-5), y saltaba la primera gran sorpresa de la noche cuando el DC visitante Kilian González era eliminado por amonestaciones Nauzet Trujillo (10-5).

Aarón Dávila se imponía a Acorán Domínguez (10-6= para culminar Santi López con las dos al DC Alberto González, la primera con una soberbia cadera y en la segunda parecía que se le doblaba la rodilla y saldría lesionado (11-6) como le ocurrió a Aarón Dávila ante Nauzet Trujillo, después de recibir la primera (12-6). Con este triunfo los norteños lideran la clasificación provisional.

Castro Morales

La segunda luchada de la jornada se disputaba en el pabellón Pedro Cano de San Mateo, donde el Tinamar caía contra el Castro Morales po 10-12, y que no tuvo ningún destacado C en sus filas.

Los juveniles teldenses de las primeras sillas pusieron un 1-7 en el electrónico, lo que obligó al mandador local a poner en silla a sus mejores hombres, los DC Jonathan Suárez y Néstor Vega que, con el apoyo de José Santana, dejaban un ajustado 7-8.

El juvenil Yenedey Gil eliminaba al DC Néstor Vega en la segunda, 7-9 y Claudio Amador y Nelson Molina dejaban la luchada muy a favor de los visitantes (7-11).

El DC Jonathan Suárez dejaba fuera de brega a Yenedey Gil y a Nelson Molina (9-11) y se eliminaba por amonestaciones con Claudio Amador (10-12).

Este lunes en Vecindario, a las 21.00 horas, se disputará el choque que falta de esta jornada, el Unión Sardina-Unión Doctoral.