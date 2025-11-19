Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El PC Cristo Izquier lidera al Guanarteme y será una de las amenazas para el Santa Rita.
El PC Cristo Izquier lidera al Guanarteme y será una de las amenazas para el Santa Rita. P.R.

La cabeza se decidirá en el derbi: Santa Rita y Guanarteme quieren el liderato

Este jueves, a partir de las 21.00 horas, ambos equipos lucharán por la primera plaza de la tabla clasificatoria de Segunda Categoría

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:54



Jueves de mucha actividad en el vernáculo deporte, donde sobresale un encuentro por encima del resto. El Santa Rita recibe al líder Guanarteme con la primera posición de la Liga Insular de Segunda Categoría, trofeo Cabildo de Gran Canaria, en juego.

A las 21.00 horas, en Lomo de los Frailes, el derbi capitalino en el terrero de Tomás el bombero hará dormir líder destacado al ganador, pendiente del resto de luchadas de la semana, pues hay cuatro equipos en un pañuelo en la parte alta de la tabla. Los de La Gallera se mantienen invictos hasta la fecha, mientras que los locales quieren dormir en lo alto de la clasificación general.

Asimismo, la pareja, el DA Santi Santana 'el faro' y el DB Rafa Santiago, los dos primeros hombres de los locales, se las verán con el PC Cristo Izquier y el DB Tomás del Toro y ahí estará la clave del choque.

Tercera Categoría

En la categoría de bronce hay un interesante Castro Morales B y Adargoma a las 21.00 horas en Lomo Cementerio. Los teldenses son los actuales líderes y el Adargoma, con mejor equipo que lo que dice su puntuación, tratará de dar la sorpresa ante un conjunto que no tiene destacados.

Por otra parte, cabe destacar también que a liga ABT femenina albergará dos choques para este jueves. Como prolegómenos del masculino de segunda, a las 19.30 horas en el Tomás el bombero, el Santa Rita y el Tinamar se verán las caras en promoción, aunque el plato fuerte estará en el duelo de rivalidad comarcal en el Cruce de Arinaga entre el Roque Nublo y Maninidra, en especial porque se desconoce el potencial del conjunto de Ingenio, que no ha comenzado todavía la temporada.

