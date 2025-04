El bloqueo de Héctor Zerpa

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Martes, 8 de abril 2025, 10:49 Comenta Compartir

La final del Pancho Camurria del pasado domingo en Vecindario entre Tenerife y Gran Canaria ha sido una de las mejores de este siglo, así lo reconoce el mundillo de la lucha y será recordada por mucho tiempo.

Lo único que resulto extraño a todos los aficionados e incluso a su rival, fue que tras el 11-10, Héctor Zerpa llevaba una lucha de ventaja a Aitor Díaz y en la segunda fue por él y así fue contreado, en vez de estar más tranquilo y esperar que fuera al revés, pero su ímpetu por ganar le hizo tomar esa decisión y una pardelera un poco alejada le costó el empate.

Lo sorprendente vino en la tercera, cuando se quedó inmovilizado, ante la extrañeza de todos incluso de su adversario, Aitor Díaz. El público a la salida comentaba que seguro que se había bloqueado y que los nervios le habían jugado una mala pasada.

Los aficionados se extrañaban que Héctor, un luchador de ataque, no se moviera y pasara el tiempo a pesar que le estaban gritando desde su banquillo que lo hiciera.

Aitor Díaz sobre ello comentó que «al finalizar la agarrada le pregunté que le había pasado y me contestó que se había «trancado». «Lo puedo entender porque los nervios te inmovilizan y yo ya he pasado en alguna ocasión por eso. Es mi cuarto Pancho Camurria y ya tengo experiencia en finales, por eso me tomo las cosas con más tranquilidad», añadió.

Por tanto, lo que todos pensaban, el exceso de responsabilidad y los nervios le había jugado una mala pasada al puntal de la selección juvenil grancanaria y le impidió luchar en la última agarrada.

Temas

Lucha canaria