El caso Aridane cada vez se embarra más

El llamado caso Aridane, destapado por este periódico, y que recala en disputas legales deportivas al club palmero, líder de su grupo en la Liga Regional y al Almogarén de Valsequillo, en vez de aclararse, cada vez se complica más, a pesar de la misiva de la Federación Canaria de este martes, reconociendo que ha cometido «un defecto de forma» con el certificado que acreditaba que el luchador palmero tenía ficha de primera el 6 de octubre de 2024, dos días antes del comienzo de la competición oficial.

Todo comenzaba cuando el Almogarén protestaba la luchada ante el Aridane de la primera vuelta, por presunta alineación indebida del DB Jorge González, ya que, para el equipo grancanario, comenzó la temporada con ficha de Primera, bajó a Segunda y subió nuevamente a Primera, lo cual sería ilegal. Para el club palmero siempre había tenido ficha de Segunda, pues lo solicitó el 17 de octubre de 2024 y subió a Primera, tras petición del club, el 25 de enero de 2025.

La reclamación fue denegada por los comités de Disciplina y Apelación que utilizaron un certificado donde el Aridane acreditaba que el 17 de octubre de 2024 le comunicaban a la federación regional que el luchador bregaría en el equipo de Segunda y el 25 de enero de 2025 solicitaban que subiera a Primera.

Posteriormente el Almogarén conseguía un documento de la Federación Canaria de Lucha donde certificaba que, con fecha de 6 de octubre de 2024, el luchador tenía ficha de primera categoría con el club Aridane, y con esta nueva prueba, reclaman al Comité Canario de Disciplina Deportiva, que posiblemente la próxima semana, según hemos conocido, comunicará su resolución.

Llega la luchada de la segunda vuelta hace dos semanas y el Almogarén vuelve a reclamar alineación indebida y aporta a Disciplina el certificado emitido por la Federación Canaria de Lucha, que el luchador era de primera el 6 de octubre de 2024, pero Disciplina no lo tiene en cuenta y repite textualmente su resolución de la primera vuelta.

El club de Valsequillo eleva un nuevo recurso, con este nuevo documento, al Comité Apelación y este sí intenta aclarar la situación, pues informa a los dos clubes y a la federación canaria y les insta a que presenten sus alegaciones en dos días, y aquí es cuando salta la sorpresa.

La Federación Canaria de Lucha emitió el pasado martes una misiva al Comité de Apelación donde textualmente dice: «Por la presente se comunica a ese Comité de Apelación que tras revisión interna se ha detectado un defecto de forma en el certificado emitido por esta secretaria con número 150/2025 de fecha 12 de marzo de 2025 relacionado con la solicitud del club de lucha Almogarén con fecha 11 de marzo de 2025 y con registro de entrada 050/2025. Dicho defecto queda corroborado en virtud por la documentación aportada por el club de lucha Aridane de fecha 17 de octubre de 2024 y registro de entrada 192/2024, en la cual se notifica la formación de los equipos de primera y segunda de dicho club. En consecuencia, certifica que el luchador Jorge Luis González Guzmán, con número de licencia 44, tramitó licencia el día 6 de octubre de 2024 quedando adscrito al equipo de segunda del citado club desde dicho día».

Sorpresa del Almogarén

Aquí es donde llega la incredulidad del conjunto grancanario, ya que no entienden que si el club Aridane comunica el 17 de octubre de 2024 que su luchador bregará en segunda, documento que incluso el club mostró en redes sociales ¿Cómo se le puede hacer la ficha de esa categoría con fecha 6 de octubre, fecha en la cual la Federación había certificado al Almogarén que Jorge González era luchador de Primera?

El club grancanario también aportó material de las redes sociales del club, donde se ve que luchaba con el equipo de primera con el que se presentó y ahí están las fotos y los carteles de la luchada y no estuvo en la alineación presentación ni en la cartelería del conjunto de segunda a finales de septiembre de 2024.

El comunicado federativo, en vez de dar luz a este asunto, ha vuelto a empañarlo más, salvo que el Comité Canario de Disciplina lo aclare, o incluso la justicia ordinaria, a donde los dirigentes del conjunto de las medianías podrían estar planteando acudir para defender sus derechos. Por méritos propios ya se ha convertido en el culebrón de la temporada del vernáculo deporte.

Si la razón la lleva el Aridane, no pasaría nada y las cosas quedarían como están, pero si se la dan al Almogarén, los palmeros podrían perder hasta 8 puntos en la tabla y, aunque no peligra su clasificación para el play off, cambiaría el orden de los cuartos de final, por lo cual todo debería estar solucionado en las próximas dos semanas.