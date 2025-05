El Aridane tumba a un Almogarén que vuelve a impugnar el choque como en la primera vuelta

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 4 de mayo 2025, 20:12 Comenta Compartir

En luchada adelantada, el Aridane palmero del puntal Mamadou Cámara, uno de los grandes favoritos al título, superaba por la mínima al Almogarén (12-11) y ya deja sin opciones, de momento, al conjunto de Valsequillo en la Liga Regional Disa Gobierno de Canarias, a falta de cuatro fechas.

Al final del encuentro, los de Valsequillo volvieron a impugnar, como ya hicieron en la primera vuelta, el choque por alineación indebida, ya que, según el club de las medianías, el destacado Jorge González no puede luchar en primera, algo que los locales rechazan. El Comité Canario de Disciplina Deportiva se reunía hace dos semanas, pero no ha trascendido sus deliberaciones, aunque ahora deberá ser de nuevo Disciplina, aunque de la Federación Canaria, el que con la nueva protesta y con la aportación de documentación que no se tenía en la anterior, tome una decisión mañana.

En el apartado deportivo y con 11-11 en el marcador, el PA del Aridane le daba una poderosa pardelera al PC Álvaro Déniz en la primera y lo tronchaba en la segundo, quedándose los puntos en casa del líder.

Temas

Lucha canaria