El Almogarén, a un triunfo de ser finalista liguero En cambio, si el Gáldar logra imponerse este viernes (21.00 horas), arrebataría la primera plaza de la tabla de Primera Categoría

La madre de todas las batallas dentro de la Liga Insular de Primera Categoría, Trofeo Cabildo Insular de Gran Canaria, tendrá lugar este viernes a las 21.00 horas en el terrero José M. Hernández de Valsequillo, donde el Almogarén se enfrentará al Gáldar Ybarra con mucho en juego para ambas escuadras.

Si los locales lograsen la victoria, se convertirían en el primer conjunto en clasificarse para la gran final de la competición, dejando la segunda plaza para el resto. En cambio, si el triunfo fuera para los galdenses, serían los nuevos líderes de la competición por mejor average.

El tridente local formado por los puntales, el PB Álvaro Déniz y los PC Ismael Déniz con Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI' se medirán a un conjunto visitante con un puntal A, Alberto Zamora y tres DB, Javi González, Alejandro Mendoza y Kiki Ojeda, héroe de la última jornada.

En el otro choque, también a la misma hora en Sardina del Sur, el Castillo buscará su primera victoria ante un Castro Morales que debe de ganar si quiere seguir optando a un puesto en la finalísima. Los locales con su pareja de puntales, el PB Miguel Pérez y el PC Añaterve Abreu, tendrán mucho trabajo con el PA visitante Kevin Acosta y con todo el compacto equipo teldense, ya que es ahí donde radica su poderío.

Segunda Categoría

En Segunda Categoría, el Francisco Hernández de Montaña Cardones este viernes a las 21.00 horas, resolverá la duda de que equipo logrará su primera victoria, si los Guanches o el Roque Nublo y con ello poder abandonar la última plaza, que se la apropiaría el perdedor.

Mañana a la misma hora habrá un derbi comarcal en las Crucitas entre el Unión Agüimes y el Maninidra, donde además de los tres puntos, se juegan el seguir aspirando a uno de los dos primeros lugares que dan derecho a disputar la final.

Tercera y femenino

El Pedro Cano de San Mateo tiene este viernes a las 21.00 horas una luchada de altos vuelos entre el Tinamar y el Unión Sardina, dos de los gallitos de tercera que buscan también el liderato y estar entre los dos primeros clasificados. Solo un punto los separa en la tabla.

En Los Rosales de Firgas, mañana, también a las 21.00 horas, el Vecinos Unidos tiene ocasión de seguir con aspiraciones si se impone al Ajódar, que lleva la vitola de favorito para este encuentro y es uno de los aspirantes al título.

Por su parte en la liga ABT femenina, mañana a las 18.30 horas en el Salustiano Álamo de Santa María de Guía, el Ramón Jiménez recibe al Castillo, donde los dos conjuntos buscarán sus primeros puntos de la temporada.

