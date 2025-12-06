Almogarén y Gáldar Ybarra disputarán la final liguera de Primera Categoría

Se impusieron al Castillo y Castro Morales. La última jornada de la fase regular será de trámite

Se disputó la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Insular de Primera Categoría, Trofeo Cabildo de Gran Canaria, en la que el triunfo del Almogarén ante el Castro Morales, por un ajustado 11-12, clasificaba a los de Valsequillo para la final. La victoria 8-12 del Gáldar Ybarra frente al Castillo metía también en la lucha por el título al conjunto norteño.

En Lomo Los frailes, en un terrero abarrotado nuevamente, el Castro Morales y Almogarén se jugaban bastante en una luchada en la que pudo pasar cualquier cosa.

Comenzaban dominando los locales merced a sus juveniles Yenedey Gil y Josías Santana, con Claudio Amador (6-2). Automáticamente el mandador visitante, Ayose Ramírez, puso en silla al DC Leandro González, el DB Fran Cazorla y el PC Cristo Hernández, Pollo del Callejón VI, que llevaron el marcador a un 7-9 favorable a los de Valsequillo con un parcial de 1-7, con un Callejón VI intratable, habiendo quedado por el camino los DC Eduardo Fumero y Juan Ramón Sánchez, además de los DB Paco Santana y Correia, que se eliminaba con el DB Fran Cazorla, quedando la lucha muy favorable para el Almogarén. El PA local Kevin Acosta sale al terrero para hacer el punto ocho ante el DC Leandro González (8-9).

Entre los puntales Álvaro Déniz y Pollo del Callejón VI doblegaban al DB Yeremay Dévora y el DC Cristian Santana, dejando solo al primer hombre teldense Kevin Acosta. 8-11 y tres puntales enfrente.

Acercó los guarismos Kevin Acosta contra Landaeta (9-11) y tras, dos durísimas agarradas, podía al final de la segunda con Callejón VI, quedando ambos luchadores rendidos en el terrero (10-11).

En el duelo de primeros hombres de cada equipo, las amonestaciones por el agarre los dejaron al borde de la eliminación y aunque ambos se fajaron duramente y con intensidad, bastó una amonestación por pasividad, para que fueran eliminados y los puntos volaran de Telde, dejando al Almogarén como finalista.

El Gáldar cumple

En Sardina del Sur, un Castillo diezmado por la baja de su PC Añaterve Abreu, facilitaba el triunfo del Gáldar Ybarra, y al hacer caído el Castro Morales, lleva también a los norteños a la gran final.

El choque resultó en sus tres cuartas partes igualado, llegándose al 8-8, merced a un buen DA Juan Luis Goya y el juvenil Joel García por los sureños, mientras que en los galdenses destacaban Leandro Contreras y el DB Alejandro Mendoza. Pero hasta aquí llegó el fuelle de los hombres de Paco el palmero, ya que de manera sucesiva el PA visitante Alberto Zamora ejerció de tal y dejaba fuera de brega, primero al DA Juan Luis Goya y para cerrar el choque al PB Miguel Pérez, mientras los DB Alejandro Mendoza y Kiki Ojeda, hacían los dos puntos restantes, 8-12.

Clasificación: Gáldar Ybarra y Almogarén, 12 puntos; Castro Morales, 6 puntos; Castillo, 6 puntos,

