Lopesan Hotel Group, nuevo patrocinador de The North Face Transgrancanaria

Lopesan Hotels Group y The North Face Transgrancanaria han firmado esta semana el nuevo acuerdo de patrocinio por el que la compañía hotelera grancanaria confirma su decidida apuesta por la promoción global del destino a través del deporte.

Como explica Wendy Cruz, directora de marketing de The North Face Transgrancanaria, la carrera es uno de los principales reclamos para el turismo activo en Canarias, por lo que alianzas como estas permiten a la organización tener socios estratégicos en el sector hotelero, en este caso, además con una empresa canaria que es referente en el ámbito internacional. Tanto es así, en la próxima edición de la prueba grancanaria, que se celebrará del 21 al 25 de febrero, está prevista la participación de 4.200 personas, de las que más de la mitad no son residentes en Gran Canaria, por lo que tendrán que pernoctar en la isla, impactando de manera directa en la generación de riqueza en el destino.

La próxima The North Face Transgrancanaria tendrá como temática el Kilómetro 0, en un compromiso de la organización por la sostenibilidad. Por ello, Lopesan Hotel Group aprovechará este evento para dar a conocer la identidad de su nuevo proyecto de sostenibilidad, Lopesan For Good, que estará presente en todas las bolsas de los corredores. Además, la compañía hotelera será el patrocinador principal de la Transgrancanaria Kids, a través de su marca Abora by Lopesan Hotels, enfocada al segmento de familias y que, en régimen de todo incluido, ofrece una completa propuesta basada en la diversión y el ocio, incluyendo también opciones tanto para los que viajan en pareja como para los grupos de amigos.

«Las nuevas generaciones de turistas buscan destinos que ofrezcan la posibilidad de practicar su deporte favorito, conectar con la naturaleza y al mismo tiempo, tener la posibilidad de hospedarse en un hotel en el que poder vivir una experiencia personalizada y única. Gran Canaria ofrece todos estos atributos y muchos otros atractivos que posicionan a la isla como un referente mundial del turismo activo», destacó el director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba.

«Impacto al viajero»

«La colaboración con The North Face Transgrancanaria nos permite impactar a un perfil de viajero que influye directamente en la desestacionalización del destino y, al mismo tiempo, asociar la excelente propuesta alojativa de nuestro portafolio a un evento deportivo de primer nivel internacional», añade Alba.

Actualmente, el Grupo Lopesan es la firma turística canaria líder en el archipiélago y una de las diez primeras de toda España, con más de 18.000 camas en 22 hoteles distribuidos en algunos de los principales destinos turísticos como Gran Canaria, Fuerteventura, Alemania, Austria, Tailandia y República Dominicana.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; Maspalomas Costa Canaria; el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, Expomeloneras, Lopesan Hotel Group, 226ERS, Aguas de Teror y Sonocom Audiovisuales.