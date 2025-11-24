Llegó el gran día: el Heidelberg Volkswagen se estrena en CEV Cup El conjunto de Santi Guerra afronta este martes, a partir de las 19:00 horas, el inicio de su andadura en la segunda competición europea

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Pabellón Miguel Solaesa se viste de gala para albergar el debut del Heidelberg Volkswagen en la CEV Cup con un duelo que enfrentará este martes, a partir de las 19:00 horas, a las vigentes campeonas de Liga Iberdrola ante el C.S.O Voluntari 2005 rumano.

Prácticamente sin tiempo para descansar, las grancanarias regresan a la acción después de sumar los tres puntos en casa ante el OCISA Haro Rioja Vóley (3-1) y volver a la senda de la victoria antes del estreno en la segunda competición europea. Un debut que servirá para vivir el primer duelo europeo de la historia del Pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg.

Tras caer con crueldad en el set de oro ante Benfica en la segunda ronda previa de acceso a la CEV Zeren Group Champions League, el Heidelberg Volkswagen afronta su participación en la CEV Cup con el objetivo de sorprender a las campeonas de la Supercopa de Rumanía y avanzar rondas para estirar el sueño europeo.

El C.S.O Voluntari 2005, un histórico del voleibol europeo, llega a Gran Canaria tras caer en su último compromiso liguero ante el Dinamo Bucaresti por 2-3, zanjando así una racha de seis victorias consecutivas entre la liga de Rumanía y su título de Supercopa ante el Volei Alba Blej.

El entrenador del Heidelberg Volkswagen, Santi Guerra, ha advertido que el C.S.O Voluntari 2005 es un rival «muy fuerte con muchos centímetros en la red« y que despliega una gran potencia en ataque. El grancanario ha apelado a »hacer nuestro partido« y minimizar las virtudes de un rival que llega »prácticamente intratable«.

Guerra ha puesto en valor la subida de «ánimo y confianza» que supuso la victoria en Liga Iberdrola ante OCISA Haro Rioja Vóley para plantear el debut en CEV Cup. Para ello, el técnico ha pedido el apoyo de la afición para «arropar» a las jugadoras en la búsqueda de la victoria.

«Sabemos que es muy complicado. Es un rival muy fuerte y potente, pero el equipo está preparado para competir y disfrutar de esta aventura europea», ha añadido.

La central estadounidense Cara McKenzie ha explicado que para vencer al club rumano deben ser «estables en los sistemas», ceñirse al plan de partido y confiar en el trabajo de la semana. «La victoria en liga fue importante para retomar la confianza y que nos recordara que tenemos lo necesario para competir«, ha asegurado la norteamericana.

Con su estreno en la CEV Cup, el Heidelberg Volkswagen tendrá su tercera experiencia europea en apenas dos años, lo que refrenda el crecimiento de una entidad que posee equipo profesional desde hace solamente seis años.

El cuadro canario tuvo esta temporada su histórico debut en la CEV Zeren Group Champions League, además de disputar el año pasado la WEVZA Cup 2024/2025, donde cayó en la final de acceso a la CEV Challenge Cup 2024/2025 ante el Roma Volley Club, a la postre ganador del torneo.

Temas

Heidelberg