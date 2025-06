Lionel Morales se queda a las puertas del podio en el estreno del Europeo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de junio 2025, 17:56 Comenta Compartir

Tras acabar la prueba gala, Morales explicaba que «tras el cuarto puesto de hace unos días en la Serie Mundial en Taranto, Italia, hoy de nuevo cuarto puesto en el Campeonato de Europa del Triatlón Paraolímpico. La cosa iba bastante, bastante dura y, respecto a las sensaciones, se me quitó el dolor porque vino un fisio a acompañarnos aquí estos días y me quitó el dolor de la rodilla de la lesión, pero no sé qué me pasó.

En el agua lo pasé fatal, tocaba aguantar, pero también fue bastante dura la bicicleta. Después terminé corriendo bien, a gusto, con buenas sensaciones para estar en los inicios de la temporada», concluye el paratriatleta conejero.

Lionel Morales obtenía la cuarta plaza en su categoría PTS2 tras emplear en la prueba un tiempo de 1:21:11. Por delante se posicionaba Vasilli Egorov (1:19:00), quedando en la segunda posición el francés Jules Ribstein (1:14:29) y el primer puesto para el belga Wim De Paepe (1:14:06).

El triatleta conejero, a pesar de las molestias, hacía el tercer mejor tiempo en el agua (12:38), quedando, al igual que en el Mundial, por detrás del francés Ribstein (11:05) que clavaba el tiempo empleado en la prueba mundialista, pero las transiciones volvían a penalizar al triatleta conejero que, tras la primera prueba del Mundial y del Europeo, ya empieza a programar el resto de una temporada muy especial donde la competición se va a mezclar dulcemente con su boda con Jessica Sartori.

La pareja llegó a las portadas de muchos medios de comunicación cuando Lionel Morales le pedía matrimonio en la Villa Paralímpica de París con la complicidad de algunos de sus compañeros del equipo de triatlón español como Eva Moral o Andrea Miguélez.