De una leucemia a correr 42 kilómetros

Reconcilian con la vida historias como la de Lionell Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1996), quien el próximo domingo pretende completar los 42 kilómetros de la prueba reina de la Gran Canaria Maspalomas Marathon luego de haber superado en los últimos meses una leucemia. Su lucha titánica contra la enfermedad ha terminado por ganarla agarrado a un empeño sobrehumano y que le llevó, incluso, a pedir una bicicleta estática durante su estancia hospitalaria para dar pedaladas con empeño y energía.

«No tenía pelo ni fuerzas, había perdido toda la musculatura, los efectos de la quimioretapia me quitaron el hambre y eso me debilitó al límite. Pero las ganas de salir adelante las construí a base de obligarme a agarrar fuerte el manillar y seguir y seguir», recuerda con orgullo. Su fe le pudo al miedo. «Ahora estoy en fase de remisión, porque la curación de un cáncer oncológico no se constata hasta pasados cinco años», matiza, aunque sus sensaciones físicas son tan buenas, tras una ardua y memorable puesta a punto, que le ponen en el foco por el reto que quiere culminar en unos días.

«No me pongo límite de tiempo. Con llegar a la línea de meta ya habré cumplido de sobra. Será mucho más de lo que podía imaginar hace poco», confiesa. Su reválida personal también persigue ayudar en la concienciación para la donación de médula osea, proceso por el que pasó con éxito tras un transplante que le ha devuelto la sonrisa.

«Estoy implicado en ayudar en lo posible al Instituto Canario de Hemodonación y estamos grabando un documental sobre mi recuperación para aportar lo posible en este propósito. La marca Nike me ha mandado material deportivo, también ha echado una mano 226ers con sus productos de suplementación. Ojalá que mi experiencia sirva de estímulo a los que se tienen que enfrentar a un cáncer. No olvido mis días interminables en el Insular, siempre con una atención médica sensacional por parte de todos los profesionales que me atendieron, quienes siempre me informaron al detalle de la medicación, sus efectos y las etapas de mi proceso y desde la máxima cercanía y sensibilidad. Por eso sigo involucrado al máximo en brindar todo lo que pueda por mi parte. La Fundación Alejandro Da Silva me proporcionó un respaldo psicológico indispensable que me hace estar en deuda con ellos, lo que me empuja a este activismo por la mejor de las causas: transmitir que se puede salir del cáncer pero que necesitamos la ayuda de todos», asegura.

Lucha sin rendición

Fue tras una prueba en El Hierro, en noviembre de 2022, cuando Lionell, atleta acostumbrado a tomar parte del calendario regional y habitual en distancias cortas y medias, notó un cansancio alarmante que, unido a unas heridas que no terminaban de sanar, le llevaron a hacerse unas analíticas. «Me asfixiaba constantemente y eso me extrañó muchísimo. Y me salían unos moretones en las articulaciones que no había manera de que desaparecieran. Decidí ver qué pasaba y al día siguiente de hacerme unas analíticas me llamaron para ingresar en el Insular. Pensaba que era una anemia... Pero pronto descubrieron que padecía leucemia. Me costó mucho tiempo aterrizar y asimilarlo. De repente te ves en una cama, aislado, sin saber el tiempo que te tocará estar así ni si podrás recuperar tu vida de antes», recuerda.

Lionell tuvo complicaciones severas durante su convalecencia porque, además del peaje físico inevitable de una medicación agresiva, le detectaron piedras en el riñón que, por la imposibilidad de tratarlas como se hace habitualmente por incompatibilidad con su tratamiento, dilataron su recuperación. Fueron en esos momentos de especial dificultad cuando hizo del deporte su único horizonte. «Lloré cuando pude volver a correr. Me dolían las rodillas al andar tras salir del hospital y con un entrenador personal y constancia pude conseguirlo. Recuerdo ese recorrido por El Mayorazgo (Telde) al inicio de todo y me emociono. No fue fácil... Pero rendirme nunca fue una opción», advierte.

El 22 de noviembre de 2022 ingresó en el Insular con una leucemia. Y el 19 de noviembre de 2023 encarará 42 kilómetros en Maspalomas. Lionell Sánchez.