Köster, el mejor en olas

La final más esperada de la división masculina del Mundial de Windsurf no ha decepcionado, con las gradas de Pozo Izquierdo llenas de espectadores que han permanecido atentos al rider local, Philip Köster (de matrícula alemana) y al andaluz, Víctor Fernández, quienes se enfrentaron en la final de las eliminatorias simples, una manga muy igualada, pero en la que finalmente se ha impuesto el windsurfista original de Vargas (Gran Canaria).

Ambos deportistas comenzaron muy fuertes y decididos a puntuar sus dos mejores saltos desde el inicio, durante el que veíamos como parecían responderse con maniobras similares, destacando ambos con uno de los saltos más difíciles del windsurf: el doble forward (salto doble con rotación hacia delante). «Me he sentido muy bien ganando aquí en casa, Pozo Izquierdo es mi spot favorito para navegar y competir. En su opinión, «la final contra Víctor ha sido difícil, es un winsurfista increíble que lleva muchos años compitiendo y ha ganado mucho aquí».

Aunque durante su primer salto (un doble forward de 7,12 puntos), Köster ya se imponía tras aterrizar con estilo, mientras que Fernández no consiguió completarlo tan limpiamente, lo que le costó bastantes puntos, según comentaron los jueces. Seguidamente, Köster lograba otro doble forward enfrente del búnker, con el que subía el listón a 8,75 puntos (de 10). Sin embargo, parecía no ser suficiente, por lo que cambia de vela y se va a por el tercer y mejor salto de la manga, un stall double forward valorado con 9,38 puntos de 6.9 metros de altura, haciendo de Köster el rider que vuela más alto de la competición, según la app The Surfers de Red Bull, por lo que también lidera la competición simultánea: Red Bull Rockets.

Tras asegurar estos tres saltos, Köster se ha centrado en las surfeadas, consiguiendo hasta 6 puntos en su mejor ola. «Hice un cambio pequeño de 4.2 a 4.5 para coger potencia en el salto», contó Köster tras salir del agua.

Pero el rider andaluz no se ha quedado atrás, contestando a cada movimiento que hacía Köster, consiguiendo en su mejor salto hasta 8 puntos y superando a Köster en las surfeadas, valorada su mejor ola con 6,75 puntos, gracias a unos «bonitos frontsides». Según los jueces de la competición, Fernández también ha lanzado «muy buenos backsides y 360» mientras cogía olas. Sin embargo, Fernández ha tenido problemas encontrando rampa en las olas para sumar puntos en saltos, además de que ha tenido que salir a cambiar la vela debido a un problema con el anclaje.

«Es mi decimosegunda final en Pozo Izquierdo, en 2006 fue la primera que gané, pero sigue siendo increíble volver a esta final después de dos años sin competir aquí, sobre todo contra Philip y los mejores del mundo», comentó el deportista almeriense, quien afirmó «encontrarse bien» como para volver el próximo año e «intentará ir a por otro mundial». Fernández confesó que seguirá viniendo a Pozo Izquierdo a navegar, «aunque me retire». De hecho, cabe destacar que el rider andaluz comenzó su carrera profesional en esta playa, donde ha triunfado seis veces.

Posteriormente, ha sido el windsurfista brasileño, Ricardo Campello (compitiendo por Venezuela) quien se ha hecho con la playa grancanaria y con el tercer lugar en el pódium, tras disputar contra el francés Thomas Traversa. Durante su manga, ambos riders han recibido muchos aplausos de todos los asistentes, destacando las múltiples maniobras de Campello cerca de la orilla que han hecho vibrar a los asistentes.

Elogios al entorno

«La verdad no me puedo quedar, estar en el top 3 es muy importante para mí, aunque me hubiera gustado disputar la final contra Philip», aseveró el ganador del campeonato en 2019, pero «estoy contento de estar en el tercer puesto, aunque aún tengo chance de subir durante la doble eliminatoria», añadió Campello. En sus palabras, navegar en Gran Canaria es «increíble», ya que «es uno de los mejores lugares del mundo».

Durante el resto de la jornada se ha podido avanzar con la eliminatoria doble, en la que ya han conseguido clasificarse algunos riders locales como Omar Sánchez (Pozo Izquierdo) o el español José Romero. Este domingo se prevé avanzar con los clasificatorios masculinos todo lo posible, aunque dependerá de las condiciones el poder llegar a celebrar una segunda final.