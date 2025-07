Köster desata la locura en Pozo Izquierdo

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Domingo, 6 de julio 2025, 21:01 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

La 37ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup vivió este domingo una segunda jornada trepidante, marcada de nuevo por la fuerza del viento y el talento de los mejores windsurfistas del planeta. La categoría profesional masculina se erigió como la gran protagonista, con la doble eliminación centrando toda la acción en las aguas de Pozo Izquierdo, donde el Atlántico, fiel a su cita, volvió a desplegar sus mejores armas: rachas superiores a los 30 nudos y olas que rozaron los dos metros de altura.

Este evento tuvo al público en vilo hasta el último segundo. La final de la doble eliminatoria dejó momentos para el recuerdo con un emocionante duelo entre dos titanes del windsurf: el hispano - alemán Philip Köster y el cinco veces campeón mundial, el brasileño Marcilio Browne. La pérdida de material de Philip al salir al agua con una vela 3.7 permitió al brasileño ganar y forzar una super final. Una oportunidad que no desperdició Köster. «Perder el material me hizo salir de nuevo al agua con una vela más adecuada al viento que estaba soplando y pude así lograr el triunfo», señaló el nuevo y flamante campeón de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup.

Tras imponerse en la eliminatoria simple, Köster partía con ventaja, pero Browne no estaba dispuesto a rendirse y lo demostró desde en la final de la doble eliminación, en la que logró imponerse y forzar un segundo enfrentamiento, donde Köster volvería a salir triunfador,con una gran táctica, acercándose a la zona de barlovento con un total de 31,38 puntos sobre los 26,38 del brasileño, quien comentaba lo difícil que estaban las olas con la bajada de la marea.

La final de la doble eliminación fue un auténtico espectáculo sobre las olas, con maniobras que hicieron vibrar al público. Köster desató la locura con un pushloop hacia adelante ejecutado casi sin rampa, logrando 9 puntos. Browne respondió con un backloop junto al búnker, de aterrizaje impecable y un enorme pushloop forward, que los jueces premiaron con la máxima nota, 10 puntos.

Köster no se quedó atrás y firmó un estiloso frontside 360, acompañado de potentes golpes de backside, pero la suerte no estuvo de su lado: un salto que prometía buena puntuación no llegó a su fín, lanzando la tabla hacia una zona de difícil acceso y a correr por las rocas, en busca de material de repuesto con una vela 3.4 metros, de su pareja, frente a los 3.5 de su contrincante.

Mientras Köster volvía al agua, Browne seguía sumando, incluyendo un doblete que consolidaba su ventaja. A pesar de que la diferencia entre ambos era de menos de 7 puntos y el público no dejaba de animar al hispano-alemán, el tiempo jugaba en su contra. Con solo cuatro minutos por delante, Köster intentó una remontada a contrarreloj, pero el tiempo no fue suficiente y Browne remató la manga con un doble forward perfecto a falta de un minuto, provocando la súper final.

Marino Gil, tercero

En la jornada de hoy, el grancanario Marino Gil defendió con éxito su tercer puesto en la clasificación individual tras superar al catalán Marc Paré, que finalmente obtuvo la cuarta posición en la doble eliminatoria. «Otro día con mucho viento y olas. Estoy muy contento de haber finalizado tercero en casa», declaró el rider de Agüimes.

Gil se enfrentó al brasileño Marcilio Browne en una manga espectacular marcada por la dificultad de las condiciones, con el viento y las olas exigiendo lo máximo a ambos riders. Browne comenzó con un pushloop impecable hacia adelante que le valió 10 puntos, abriendo un enfrentamiento de altísimo nivel técnico.

El duelo continuó con maniobras de enorme calidad: Gil consiguió un frontside 360, mientras Browne tuvo que luchar para reconectar con la ola en su intento. El brasileño amplió su ventaja con una gran atajada, a falta de menos de cinco minutos para el final, pero Gil no bajó los brazos y encadenó un doble hacia adelante para seguir en la pelea.

El litoral de Santa Lucía de Tirajana ofreció, una vez más, el escenario soñado por los amantes de este deporte extremo. Los riders desafiaron con maestría unas condiciones que pusieron a prueba no solo su pericia técnica, sino también su resistencia física y mental en un domingo que no dio tregua.

La hazaña de Dunkerbeck

Entre los momentos más destacados del día brilló con luz propia la hazaña del joven grancanario Liam Dunkerbeck, que firmó una actuación memorable. Partiendo desde posiciones rezagadas en la doble eliminación, Liam protagonizó una remontada espectacular, avanzando ronda tras ronda hasta situarse finalmente en una meritoria quinta posición. Su duelo contra el catalán Marc Paré fue uno de los más vibrantes de la jornada. Dunkerbeck saltó al agua decidido a imponer un ritmo vertiginoso y logró inicialmente abrir hueco, pero el enorme desgaste acumulado —era ya su sexta manga del día— empezó a pasar factura. Paré, más fresco tras debutar en esta segunda jornada gracias a su gran papel del sábado, supo aguantar el empuje del local y asegurar la victoria en un enfrentamiento que arrancó los aplausos del público. «Ha sido un día muy duro. Di lo máximo posible y estoy muy contento con este quinto puesto en casa», resaltó el windsurfista grancanario.

Ampliar Dunkerbeck, en una maniobra de altura. C7

Con el viento como aliado incondicional y Pozo Izquierdo reafirmando su leyenda como meca del windsurf mundial, la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup promete seguir regalando emociones fuertes en los próximos días. El espectáculo está servido.

Mañana se prevé que el espectáculo continúe con la categoría femenina, en las que competirán un total de 26 riders, que buscarán consolidar sus opciones en esta prestigiosa prueba.

Visita de Carlos Álamo

Este domingo, el mundial recibió la visita del Consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó el papel de una prueba «icónica» que sirve para poner en valor las virtudes de la isla: «la conexión con el mar, el viento y sobre todo, la afición» y resaltó que al contrario de lo que sucede en otras modalidades deportivas, los participantes canarios «no sólo compiten, sino que además son los rivales a batir». Por último, expresó el deseo de seguir apostando por este tipo de pruebas, que pone a Gran Canaria en el escaparate del deporte internacional.

Este evento cuenta con el respaldo institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través de las consejerías de Turismo y el Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias, a través de Promotur, y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, así como al patrocinio principal del Hotel Gloria Palace, cuyo compromiso con el turismo activo y el desarrollo sostenible ha sido clave en el crecimiento del campeonato.

La 37ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup tiene también el apoyo de una amplia red de colaboradores entre los que se encuentran Promotur, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Canary Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Bazar Ani, TVE, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.

Una cita ineludible para los amantes del windsurf. Para los que no puedan acudir a ver las mejores acrobacias náuticas, tienen la opción de seguirlo a través de streaming en directo en la web de la https://www.pwaworldtour.com, Instagram, YouTube y Facebook.

