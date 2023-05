«He jugado en Francia, Brasil... Pero como Las Canteras, nada»

Su nombre es Daniela Rodríguez, es grancanaria y con sólo 16 años es la actual número 1 en el ranking mundial ITF sub18 de tenis playa y número 58 en el ranking mundial ITF absoluto. Su historia es la historia de una niña que coge la raqueta por afición y termina convirtiendo este deporte en su pasión. Con sólo 10 años ya era campeona de España sub14, ha sido ganadora de numerosos torneos internacionales, es la actual campeona de España absoluta individual, la jugadora más joven en conseguirlo y actual campeona de España sub18. Estos días se prepara para participar junto a la grancanaria Omaira Farías en el XV Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria, que se celebrará en la Playa de Las Canteras del 9 al 14 de mayo.

-¿Cómo llega al tenis playa?

-Empecé a jugar con 9 años, apuntaron a mi hermano a clases de surf y mis padres buscaron alguna actividad para mí cerca de él. Y como yo toda la vida he sido de palas y deportes de raqueta vieron el tenis playa y me apuntaron. Desde entonces no he dejado de jugar y en 2020 empecé a competir. En mi familia todos somos muy deportistas, todos jugamos a tenis playa, también mis padres.

-¿Cómo organiza su día a día, cómo se convierte en campeona absoluta una chica de sólo 16 años?

-Entreno todos los días, de lunes a viernes, entre dos horas y media y cuatro horas, más torneos. Con el paso de los cursos se me va haciendo más difícil, pero procuro tener mucha disciplina, desde que llego a casa me pongo a estudiar y a céntrame, porque si no sería imposible.

-Esa rutina requiere muchos sacrificios…

-¡Que conste que a mí me encanta lo que hago! Pero la pega que le pondría es que mis amigos me avisen para salir un viernes por la tarde… Vamos al cine, a comer algo y yo digo que no puedo, que tengo que ir a entrenar.

-¿Y qué le hace que merezca la pena? ¿Qué te aporta el tenis playa?

-El hecho de construir paso a paso lo que quiero en un futuro, ser deportista profesional. Aunque en el tenis playa ahora mismo es muy difícil, porque es un deporte que aún está creciendo, pero no se pierde nada por intentarlo. Y sobre mis estudios, mi idea es hacer Educación Física enfocado a nutrición o fisioterapia, todo relacionado con el deporte.

-¿Cuáles son sus objetivos como deportista?

-Quiero estudiar en Madrid o Barcelona, ciudades un poquito más grandes donde me puedan conocer y quiero ir este verano a Brasil, a entrenar con entrenadores brasileños y crecer.

-¿Con qué dificultades se encuentra el deportista de tenis playa?

-Aquí en España es muy difícil, no es el país más importante donde se desarrolla el tenis playa. Donde más torneos se celebran y donde hay más deportistas es en Brasil principalmente. También Italia, pero el importante es Brasil. Aquí no contamos con el rodaje que tienen los brasileños, por ejemplo. Esto significa que para atraer patrocinadores y marcas hay que salir fuera.

-Algo muy positivo es la importante presencia femenina que hay en el tenis playa.

-Sí, sí, es algo buenísimo, hay casi más chicas que chicos. Y a las chicas que aún no lo han probado, hay que promover el deporte femenino, hay que animarse, nada de quedarse en casa pensando esto a mí no se me da, es además un deporte muy divertido.

-Usted es alumna desde que empezó de la Escuela ApPROBA Tenis Playa. ¿Qué aporta esta escuela a Canarias y a este deporte?

-El tenis playa está creciendo gracias a ellos, cada vez se hacen más torneos, de hecho el Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria, que es uno de los torneos más importantes del circuito de la ITF, lo podemos tener aquí en Las Palmas gracias a ApPROBA. Hacen mucho por este deporte organizando torneos, intentando dar ayudas… Es un puntazo tenerlos aquí.

-Y otro puntazo son las playas. ¿Qué características tienen estas playas en comparación con las que has podido conocer a lo largo del mundo?

-Yo tengo la suerte de vivir dos calles atrás de Las Canteras, y nada que ver. Yo he podido ir a Brasil, ir a Francia, jugar fuera con playas bonitas, pero nada que ver con lo que hay aquí. La arena es diferente, el sol, el clima… A mí me encanta jugar aquí, es sin duda donde prefiero jugar. El ambiente que se genera en Las Canteras, el paseo, la gente, los restaurantes… Es increíble.

-Hable sobre el XV Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria que se va a celebrar aquí.

-Tener este torneo aquí, el clásico, es una pasada. Vienen todos los grandes. Lo que normalmente ves en la tele, lo estás viendo en directo. ¡Juegas contra las deportistas que ves en la tele!

-¿Con qué expectativas llega a la competición?

-Mi objetivo principal en dobles con mi compañera Omaira Farías, una gran deportista canaria con la que juego actualmente, es intentar llegar a cuartos de final, que supondría unos puntitos buenos. Dar la sorpresita como hicimos en Royan, donde jugamos la final con las número 1 del mundo, e intentar hacerlo lo mejor que podamos. Yo cada vez me veo mejor y creo que podríamos hacer algo importante.

-¿De quién se va a acordar si llegas a la final? ¿A quién se lo dedicarías?

-Desafortunadamente falleció un amigo de clase en mayo así que si llego a la final o hago algo importante se lo dedico a él.

-¿Cómo animaría al público a que asistiera al Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria?

-El tenis playa es un deporte muy visual, sólo viéndolo te quedas embobado. Hay que fijarse bien para no perder la bola de vista porque es muy rápido e incluso desde fuera te dan ganas de jugar. No se lo pueden perder.