El Jesús Telo se vistió de gala para vibrar con el espectáculo del New Kumite Rules

La gala Road To Kumite comenzó ya con el aforo completo quedándose público en las puertas del recinto. El evento ha marcado un hito histórico del que medio mundo se ha hecho eco. En pocas ocasiones se juntan ocho tops internacionales en un mismo evento, y si en cada edición del Kumite hay sorpresas, esta no iba a ser diferente.

La pre gala de nuevos talentos denominada Road To Kumite ya hizo que el público fuera calentando motores donde la intensidad iba in crescendo. Tras 10 combates previos de bastante calidad, la gala principal New Kumite Rules comenzó, para sorpresa del público, con una puesta en escena impresionante preparada por la promotora, donde tras simular un apagón general, sorprenden con una puesta en entrada de los deportistas profesionales acompañados de vídeo y música.

La primera SuperFight ya comenzó tras el fuera de combate conseguido por el deportista local Damian Martín ante su rival marroquí Mohammed Hbibi. En el segundo combate, el también local David Rodríguez se impuso con clara superioridad ante el portugués Sergio Martins de Castro, que tras la victoria a los puntos dio paso a la primera llave del Torneo edición Golden Rise.

La primera llave comienza con un combate ajustadísimo entre Máximo Suárez y José Manuel Hita pero termina con la clasificación de Máximo para la final. En la segunda llave llena de sorpresas, el favorito Alcorac Caballero cae eliminado por el portugués Rudi Mendes que se proclama segundo clasificado para la final que se disputó después de la superfight en la que Alberto Méndez se impuso por KO. Como vencedor del torneo quedó Máximo Suárez en su regreso a los cuadriláteros isleños.

El evento contó con la presencia del Consejero del IID del Cabildo de Gran Canaria Aridany Romero y la Concejala del IMD del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. A su vez se pudieron ver caras conocidas de los deportes de élite entre el público, dejando claro una vez más, que New Kumite Rules es un evento que no te puedes perder.