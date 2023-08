Jéssica Bouzas y Julia Grabher pugnan por el cetro del ITF W100 DISA Gran Canaria

La gallega Jéssica Bouzas y la austriaca Julia Grabher son las finalistas del ITF W100 DISA Gran Canaria 2023, tras ganar este sábado a Arantxa Rus y Tamara Zidansek, respectivamente, en una jornada de espectáculo y tenis al máximo nivel en el Club Conde Jackson Tennis Maspalomas

El encuentro entre Jéssica Bouzas y Arantxa Rus, cabeza de serie del torneo, en una pista central de gradas llenas, arrancaba muy igualado. Rus tiraba de poderosos saques y Bouzas, subiendo a la red en cada ocasión. Dos jugadoras de nivel yéndose a la zaga juego a juego y forzando un tie break que sin duda se convertía en clave para el encuentro. La gallega llegaba a imponerse 6-2, pero entonces la holandesa se anotaba cinco puntos seguidos.

«En el seis dos yo sabía que no había nada ganado, había que estar alerta,» apuntaba la española, «ella jugó muy bien todos los puntos, pero yo pude controlar por mi parte el tener el set ball y remontar como lo hice, es de lo más orgullosa que estoy.»

Después de ese primer set agónico, ambas volvían a hacer vibrar al público, con los espectaculares golpes desde el fondo de Arantxa y los reveses cruzados de Bouzas, que, brillante, lograba la victoria, 6(7)-7 2-6.

«Ahora a disfrutar de lo que acaba de pasar, esto es un regalo,» aseguraba aún con la adrenalina en el cuerpo. «Yo quería disfrutarlo y eso ha sido la clave, eran mis primeras semifinales, pero además Arantxa es una rival durísima y había que estar ahí en cada punto.»

A continuación, se enfrentaban la eslovena Tamara Zidansek y la segunda favorita del torneo, la austriaca Julia Grabher, que llegaba con un drive asesino y remates certeros. Zidansek lograba sorprender a la favorita poniéndose por delante en el primer set, 6-4, con puntos realmente brillantes. Ya en el segundo set, el ya característico drive invertido de Grabher y un juego mucho más sólido que el de la eslovena da la revancha a Julia por 2-6.

Puntos de break y aces a favor de la austriaca y numerosos errores por parte de Zidansek, que ya acusaba el cansancio, terminaban dando la victoria a Grabher por un contundente 0-6 y dando a la austriaca la oportunidad de jugar la segunda final de su temporada.

«Esta victoria es muy importante para mí, he tenido una dura rival que juega muy bien, pero creo que he conseguido un juego más sólido en este tercer set.»

Sobre la final de mañana comentaba que «se trata de un encuentro muy interesante, mi oponente es muy fuerte y creo que ha hecho un gran torneo. Yo voy a dar lo mejor de mí para ganar».

Una española en la final del primer W100

Hay que remontarse a 2019 para encontrar a una española en la final de un ITF en Gran Canaria. Fue Nuria Párrizas, que además se proclamaba campeona en aquella edición, un 25.000$. En esta ocasión, el año en que Gran Canaria estrena un torneo de máxima categoría, lo hace con una española en la final. «No podíamos imaginar un estreno mejor», declara Oti Santana, directora del torneo.

Jéssica Bouzas, 21 años, natural de Vilagarcía de Arousa, comienza a jugar a tenis desde los cinco. «Enseguida descubrí que me apasionaba, por encima de todos los deportes que practicaba». Desde ese momento ya no lo abandonó y comenzó a convertirse en algo serio, «en el momento en que tuve que mudarme de Galicia para prepararme en la Academia Tenis Ferrer en Alicante, un paso que di con 13 añitos para intentar dedicarme a esto profesionalmente.»

Desde entonces su trayectoria no ha parado de crecer, «curiosamente, casi en paralelo con los ITF aquí en la isla, donde he jugado mi primer cuartos, el año pasado gané en dobles y hoy he disputado mi primera semifinal.»

Mañana se verá las caras en la gran final contra la segunda mejor jugadora del torneo, la austriaca Julia Grabher,«igual que hoy, saldré a disfrutar del momento, es mi primera final, pero también voy a darlo todo, sé que va a ser durísimo, hay un nivelón en este torneo.»

La cita será a las 18:30 horas en el Club Conde Jackson Tennis Maspalomas con entrada gratuita hasta completar aforo. Información sobre horarios disponible en la web del evento, itfgrancanaria.com.

La retransmisión de la final del torneo puede seguirse a través de la plataforma televisiva Movistar + por su canal 56 Movistar + ELLAS, canal impulsor del deporte femenino. También vía streaming a través del canal de YouTube del diario Marca, Sportradar, canal oficial de la Federación Internacional de Tenis, Go&Go y Tennis Channel, cadena estadounidense de televisión digital por cable y satélite orientada al deporte de raqueta.

El Torneo ITF World Tennis Tour W100 Disa Gran Canaria está organizado por el Club Deportivo Conde Jackson con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto Insular de Deportes y de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias y el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Deportes.

Patrocinador principal, DISA. Co-patrocinan eó Hotels Gran Canaria, Real Federación Española de Tenis, Martínez Cano, Loype, Aguas de Firgas, Audiovisuales Canarias y Mapfre. Colaboran Federación Canaria de Tenis, Federación de Tenis de Gran Canaria, Hospiten Roca, Grupo Rafael Afonso, Tirma, Kalise, La Molina Shop, Grupo Monpex y Dilo con Arroz.