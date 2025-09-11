Jerónimo López, pionero del alpinismo y científico polar, ofrecerá una charla este viernes en Gran Canaria La conferencia tendrá lugar a las 19.00 en el Museo Elder

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este viernes 12 de septiembre, a las 19.00 horas, una cita singular del ciclo Montañas Vivas, organizado junto a Calima Trek de la mano del alpinista Javi Cruz. El invitado será Jerónimo López, una de las figuras más relevantes del alpinismo español y referente internacional en la investigación de las regiones polares. La entrada será libre hasta completar aforo.

López es historia viva del himalayismo. Hace medio siglo se convirtió en el primer español en ascender un ochomil, el Manaslu, y en 1988 coronó el Everest sin oxígeno. Fue también el primero en llegar a la cumbre del Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártida. Paralelamente ha desarrollado una extensa carrera científica: doctor en Ciencias Geológicas, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de más de 350 publicaciones y expresidente del Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR).

En su conferencia, abordará cómo el cambio climático y la presión humana están transformando tanto las regiones polares como las grandes cordilleras. Un tema que considera urgente trasladar al público: «Hablaré desde la perspectiva de lo que se sabe y lo que está basado en datos, en evidencias, lo que la ciencia nos dice con satélites, expediciones e investigaciones oceanográficas. Es evidente que el calentamiento global tiene una tendencia».

Preguntado por los discursos negacionistas, se mostró tajante: «A estas alturas, uno puede querer creer que la Tierra es plana, pero esto no son cuestiones de creencias. El planeta siempre ha cambiado, yo como geólogo lo sé bien, pero ahora se suma una acción humana de dimensiones nunca vistas en la historia. Somos más de 8.200 millones de habitantes con capacidad de alterar los ciclos naturales».

López advierte de las consecuencias si no se actúa con decisión: «El planeta puede soportar el calentamiento, el problema no es para la vida en la Tierra sino para la propia humanidad. Vivimos cerca de las costas y el nivel del mar va a subir. El futuro será muy distinto si se toman medidas reductoras que si no se hace nada».

Sobre la responsabilidad internacional, destacó la importancia de la cooperación: «La atmósfera es común, el océano nos interconecta. Si unos países reducen emisiones pero otros las aumentan, no será suficiente. La cooperación multinacional es esencial».

El alpinista repasó también sus recuerdos de aquella primera ascensión al Manaslu en 1974. «Hace dos meses volví al valle y me parecía reconocer en adultos a los niños que conocí 50 años antes. Entonces tardamos 13 días en llegar al pie de la montaña; hoy, con carreteras, puentes, electricidad e internet, se tarda tres y medio. El cambio ha sido enorme».

En cuanto a la evolución del alpinismo, rechaza la visión nostálgica: «Hoy se hacen cosas extraordinarias con mejor material, entrenamiento y técnica. No creo que el pasado fuera mejor. Pero también es cierto que lo que llega a la sociedad es el Everest y los ochomiles, cuando hay montañas de enorme dificultad que nadie conoce». Criticó el modelo comercializado: «Ha habido días con 350 personas subiendo al Everest al mismo tiempo. Para mí eso no conecta con lo que entendí siempre como alpinismo: un reto personal y autónomo».

Por último, se refirió a su amigo Carlos Soria, que a sus 85 años sigue intentando alcanzar la cima de un 8.000 como es el Manaslu: «Tiene un mérito extraordinario. No solo por subir, sino por lo que significa de ejemplo, de voluntad y de sacrificio».

La conferencia de Jerónimo López en el Elder se presenta así como una ocasión única para escuchar de primera mano a un hombre que ha vivido medio siglo de exploraciones en las montañas y los polos, y que combina la voz del alpinista pionero con la del científico que ha dedicado su vida a estudiar la fragilidad del planeta.

Temas

Antartida

Escalada