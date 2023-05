En Japón no lo olvidan: Pablo Pérez, campeón

No sabe ni lo que es el jet lag el bueno de Pablo Pérez, que ahora se convirtió en el rey absoluto de Japón sin descansar apenas. El majorero se marchó a jugar la Top League y, con un solo entrenamiento, comenzó a golear en la fase final. En su estreno, 10-2, con tres goles, dos asistencias y MVP del choque. Así metió a su equipo, el Tokyo Verdy en la final. El siguiente fue un trámite, ante el Tokyo Lekios (16-2) y ya en la final volvió a sacar el rodillo (9-2) frente al Averade para alzarse con el título. Otro más.

«Fue una final casi perfecta», reconoce el majorero, que fue quien abrió el marcador con un golazo de una chilena de las suyas que se coló por toda la escuadra. Asistió para el segundo tanto y todo fue rodando para poder sumar su tercer título en Japón en su excelsa carrera deportiva.

«El fin de semana jugamos la Copa y quiero ganarla. La jugamos en casa. En 2023 he jugado cuatro torneos: Costa Rica, Málaga, Las Palmas y Japón. He ganado tres de los cuatro. En el otro quedé segundo. Estoy muy contento por cómo está yendo el año», asevera el Tanque.

Es su segunda vez en Japón y ya ha levantado tres títulos. Va a por el cuarto. En Japón no se olvidan de él: Pablo Pérez, campeón. «Parece fácil, pero no lo es. No es sencillo jugar en tres, cuatro o cinco equipos diferentes en un año y llegar casi siempre a las finales, ser importante y ganarlas. Yo se lo cuento a mi gente y parece hasta normal ganar tanto, pero hay un trabajo inmenso detrás», comenta el deportista.

«Parece que ya no se valora, pero algún día se va a acabar. Mantenerse a este nivel en la élite es muy difícil. No tengo 20 años, en julio cumplo 38. Y cada vez se vuelve más difícil. Ni yo mismo me doy cuenta, a veces, de lo que estoy consiguiendo», concluye el incansable Pablo.