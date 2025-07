El ITF femenino de mayor categoría se consolida en Gran Canaria

Mediapress Global Maspalomas Jueves, 24 de julio 2025, 14:07 Comenta Compartir

Canarias acoge por tercer año consecutivo un torneo de tenis profesional femenino de la máxima categoría con la celebración del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2025, prueba perteneciente al circuito mundial ITF World Tennis Tour femenino con 100.000 dólares en premios que ya ha consolidado a las Islas Canarias, y más concretamente a Gran Canaria y Maspalomas como referentes internacionales en el circuito profesional femenino. Será del 27 de julio al 3 de agosto en las pistas del club Conde Jackson Maspalomas.

El torneo W100 otorga a las jugadoras una importante cantidad de puntos para el ranking mundial WTA, lo que asegura la presencia por unos días en el sur de Gran Canaria de tenistas de alto nivel internacional que buscan la puntuación suficiente para optar a los 4 torneos o Grand Slam más importantes del mundo, el Abierto de USA y de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

El torneo llega este año además galardonado por la Federación Internacional de Tenis por su excelencia organizativa, trayectoria, así como por el fomento y visibilidad del tenis profesional a nivel mundial. Este reconocimiento otorgado por la máxima institución del tenis distingue al evento como uno de los mejores del mundo dentro circuito profesional femenino ITF.

En esta edición se espera la participación de jugadoras de más de 30 países entre España, Filipinas, Estados Unidos, Francia, Italia o Inglaterra entre otros. Destacan la jugadora egipcia Maiar Sherif Ahmed, número 86 del mundo y la holandesa Arantxa Rus, número 94 del ranking WTA. Ambas se han coronado en la isla en anteriores ediciones. Representación española encabezada por la valenciana Leyre Romero, que llega tras cosechar importantes éxitos en Europa.

Carla Suárez volverá a ser la imagen y principal embajadora del torneo por quinto año consecutivo, encarnando los valores de superación y excelencia deportiva del evento. Su trayectoria y carisma la convierten en un referente indiscutible para las nuevas generaciones.

La tenista, recientemente nombrada capitana y seleccionadora nacional del equipo español de la Billie Jean King Cup, ya ha confirmado su presencia durante la competición para realizar un seguimiento más cercano a algunas de las jugadoras españolas que participan en el torneo, con el objetivo de dirigirlas, coordinarlas y motivarlas a través de su experiencia profesional y su visión estratégica.

Ayer se presentó el torneo en las instalaciones del club con la presencia de Yilenia Vega, concejala de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Víctor Navarro, asesor de la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Héctor Mateo, director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, la directora de Transformación Digital del Grupo DISA Raquel Montes, José Sepúlveda, presidente de la Federación Canaria de Tenis, la exjugadora profesional Carla Suárez, capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup (RFET), Dominic Conde, promotor y gerente del Club Deportivo Conde Jackson y la directora del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2025 Oti Santana.

Yilenia Vega destacaba que desde Maspalomas «nunca dudamos en apoyar un evento como éste, Maspalomas Costa Canaria es mucho más que sol y playa, también somos deporte, tenemos unas condiciones climáticas excepcionales para la práctica deportiva los 365 días del año y la celebración de este torneo es prueba de ello».

Para Víctor Navarro «este torneo no sólo posiciona el deporte al máximo nivel en la isla, también es un motor para la economía local y sobre todo es escaparate para futuras deportistas. Que las deportistas locales puedan compartir eventos como éste con futuras promesas a nivel mundial en estas pistas es fundamental».

Héctor Mateo destacó la importancia del deporte en la estrategia de patrocinios de Turismo de Canarias pues «en 2024, de los 14 millones de euros destinados a 170 eventos, más de 3,4 millones se invirtieron en 59 actos deportivos». Según explicó, «con esta iniciativa no sólo mejoramos la experiencia de los visitantes, sino que también beneficiamos a la ciudadanía con una agenda de eventos cada vez más variada y de mayor calidad y recordó que este evento fue reconocido recientemente por la Federación Internacional de Tenis como uno de los mejores del mundo en su categoría».

En palabras de Raquel Montes, «uno de los valores del grupo DISA es el compromiso con el deporte y apoyar este tipo de eventos nos permite la visibilización del deporte femenino de élite y posicionar a Canarias en el panorama deportivo internacional. Jugadoras y equipos se convierten en embajadores de las islas vinculándolas con el deporte y el estilo de vida saludable».

Para José Sepúlveda «Canarias y Gran Canaria están siendo un motor importantísimo para el tenis canario y este evento es proteína pura para nosotros, además de para el turismo y el deporte en las islas, la vamos a aprovechar y deseamos que continúe por muchos años».

Carla Suárez aseguraba que «este es un torneo referente para las jugadoras, les da un impulso muy positivo de cara a su ranking y me consta que les encanta estar aquí en Maspalomas, un sitio ideal. A mí, que he viajado por todo el mundo, me hubiera encantado competir aquí».

Dominic Conde afirmaba por su parte que «cuando este evento nació queríamos que fuera no sólo tenis, que las jugadoras vinieran por nuestra isla, por Maspalomas y creo que lo hemos conseguido, con jugadoras relevantes que vienen a intentar ganarlo por tercera o cuarta vez. Vamos a seguir trabajando en esa línea año tras año».

Concluía Oti Santana destacando «el altísimo nivel de las jugadoras de este año» como Maiar Sherif, Arantxa Rus o Darla Semenistaja «y un nombre especial, la grancanaria Kaitlin Quevedo, que tras una wild card en 2023 su carrera ha dado un salto de más de 300 puestos y atesora ya 8 títulos ITF con sólo 19 años».

El ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas 2025 comenzará el domingo 27 de julio con los partidos de la fase previa compuesta por un cuadro de 32 jugadoras, que optarán a una de las ocho plazas disponibles para el cuadro final. El martes 29 de julio dará inicio el cuadro principal individual y el cuadro de dobles. La final de dobles tendrá lugar el sábado 2 de agosto, mientras que el domingo 3 se disputará la gran final individual a las 18:00 horas.

Movistar+ retransmitirá en directo los partidos desde semifinales y la final individual a través de su canal 56 Movistar+ ELLAS #V, que vienen a sumarse a la emisión en directo de todos los partidos de la competición vía streaming en el canal de YouTube del diario Marca, así como en Sportradar (canal oficial de la ITF) y Tennis Channel (EE.UU.), con cobertura internacional.

El Torneo ITF W100 DISA Gran Canaria- Maspalomas 2025 está organizado por el Club Deportivo Conde Jackson con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias, así como el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Turismo.

Patrocinador principal privado por octavo año consecutivo, Grupo DISA. Co-patrocinan eó Hotels Gran Canaria, Real Federación Española de Tenis, Martínez Cano, Loype, Aguas de Firgas, Audiovisuales Canarias, y Mapfre. Colaboran, Federación Canaria de Tenis, Grupo Hospiten, Caetano Fórmula Canarias, Tirma, Kalise, La Molina Shop y Dilo con Arroz.