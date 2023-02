Iseli y Przedwojewski ganan la Starter de la Transgrancanaria

Emoción hasta el último metro. El polaco Bart Przedwojewski y el español Álex García lucharon por la victoria de la modalidad Starter en un sprint por las calles de Tejeda que se llevó el primero por menos de un segundo de diferencia. El equipo Brooks copó el podio en las mujeres, con la suiza Rea Iseli, la española Mireia Pons y la francesa Noemie Vachon en las tres primeras posiciones, respectivamente. En la Promo el triunfo fue para Cecilia Basso y Enzo Ratti, mientras que en la Youth los ganadores fueron Lilly Perignon y Camile Cucherousset.

La Starter, de 24 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, partía esta mañana desde Tunte con un tiempo seco. Los corredores afrontaron una temida subida inicial por el camino de La Plata en la que un cuarteto de atletas, formado por Bart Przedwojewski, Álex García, el británico Christopher Richards y el francés Mael Allaire, comandó la carrera. El grupo alcanzó la Cumbre, donde hizo aparición el frío y la lluvia, momento en que los dos primeros se quedaron solos en cabeza.

El final no pudo ser más emocionante. El polaco del equipo Salomon Internacional y el español del Brooks Trail Runners se la jugaron al sprint por la calle principal de Tejeda, donde el corredor del país centroeuropeo se hizo con la victoria en una llegada de foto finish. «Estoy muy feliz de ganar en mi debut en Gran Canaria y en la Transgrancanaria, y espero volver el próximo año para una distancia más larga», dijo Przedwojewski, quien ayer también se hizo con el triunfo en el KV El Gigante celebrado en Agaete. «Estoy contento, pero me da mucha rabia perder la victoria en línea de meta», declaró Álex García, quien reconoció: «Soy muy competitivo y me va a costar asimilarlo».

Entre las mujeres, la francesa Noemie Vachon lideró durante gran parte de la prueba, seguida muy de cerca por su compañera de equipo Rea Iseli. La primera se salió del recorrido en el último tramo de la prueba, que le hizo caer hasta el tercer cajón del podio al perder diez minutos. La suiza Iseli finalmente logró el primer cajón del podio, seguida a casi cinco minutos por la catalana Mireia Pons y, finalmente, Vachon cruzó la meta en la tercera plaza a nueve minutos.

Iseli se mostró «muy contenta» por vencer en una distancia a la que se enfrentaba por primera vez. «Me encontré muy bien y me divertí», comentó en Tejeda, donde destacó el bello paisaje por el que discurrió la prueba que salió del pueblo de Tunte y llegó a Tejeda, donde la lluvia ha estado presente durante toda la jornada de forma intermitente.

Entre las canarias, la jovencísima Anselma Lima del Arista Pro Team consiguió colarse en el top ten con una extraordinaria octava plaza de la general femenina y logró además la victoria de las residentes en el Archipiélago, seguida de Judith Henríquez e Ilargi López González. El herreño Javier Fernández, por su parte, firmó una meritoria novena posición de la general de una Starter que este año tenía un enorme nivel. Segundo entre los canarios acabó el grancanario Santi Castellano y tercero el palmero Yoel de Paz, que ayer se hizo con el segundo puesto en el KV El Gigante por detrás de Bart Przedwojewski.