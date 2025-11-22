Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Isa Rivero posa con el cinturón de campeona del mundo, aún sobre el ring Aida Barrio

Isa Rivero, tercera española que se proclama campeona del mundo de boxeo

La vallisoletana la nueva reina del peso átomo tras imponerse a los puntos a la mexicana Silvia 'La Guerrerita' Torres

José Miguel Ortega e Ignacio Tylko

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

La vallisoletana Isa Rivero es la nueva campeona del mundo del peso átomo tras conquistar el título en la Cúpula del Milenio de la capital pucelana, con lleno en las gradas, en un combate que apuró sus diez asaltos y que se decidió a los puntos. 'La Finita', que exhibió una forma física exultante, ganó por decisión mayoritaria, toda vez que se impuso en dos de las puntuaciones de los jueces (96-94 y 97-93) y empató en la decisión del tercero (95-95), lo que le otorgó finalmente el preciado cinturón de campeona del mundo.

Rivero hace historia al ser la primera vallisoletana que se proclama campeona mundial a lo largo de la historia, convirtiéndose además en la tercera española en conseguir subir a lo más alto en cualquiera de las categorías de boxeo. Se suma a la selecta lista formada hasta este combate solo por las pioneras María Jesús Rosa y Joana Pastrana. Hacía tiempo que el pugilismo español no tenía campeonas, toda vez que Pastrana cedió su cinturón hace más de seis años, mientras que Rosa lo hizo hace 21.

La velada resultó espectacular y acabó con la guinda del título tras un combate muy cerrado, en el que las dos exhibieron buena pegada pero, sobre todo, una extraordinaria condición física. El público que acudió en masa a la Cúpula del Milenio acabó llevando en volandas a la púgil local en un combate y una jornada que entran directamente en la historia. Esta victoria tiene aún más mérito porque tras el combate se supo que Isa había peleado con unas molestias en el talón de Aquiles que arrastraba toda la semana.

Finita, deportista que día a día se gana la vida trabajando en el departamento I+D de un laboratorio farmacéutico, ganó a la que ejercía como campeona interina. El inicio de la pelea fue muy equilibrado, pero la española llegaba con buenas manos y mejores golpes, lo que hizo que de forma paulatina el resultado se decantase a su favor. Si bien la mexicana logró imponerse en algunos asaltos de una enorma batalla, la envergadura de la púgil vallisoletana resultó a la postre un factor determinante.

Se da la circunstancia de que Rivero ya disputó otro mundial de la Organización Mundial (OMB) en Alemania frente a la ahora campeona unificada Sarah Bormann, quien le ayudó en la preparación de este combate ante la mexicana. Si en tierras germanas Isa Rivero perdió por decisión dividida, esta vez, ante su gente en Valladolid, no cedió y acabó con lágrimas de emoción.

