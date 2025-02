Óscar Bellot Madrid Jueves, 20 de febrero 2025, 10:13 Comenta Compartir

Bombazo en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Ilia Topuria deja vacante el trono del peso pluma y sube al ligero para afrontar un nuevo desafío dentro de su meteórica carrera. Apenas unos días después de que se cumpliese el primer aniversario de la jornada en la que se ciñó el cinturón de campeón por primera vez, el Matador hispanogeorgiano da el paso que ya había adelantado para competir dentro de la categoría de 155 libras, según confirmó el jefe de este lucrativo negocio, Dana White.

Topuria estaba cansado de afrontar los severos recortes de peso necesarios para pelear dentro de las 145 libras y estaba determinado a encarar un nuevo reto. «Yo quiero pelear en las 155», transmitió hace unos días a los micrófonos de Radio Marca.

Acostumbrado a mantenerse alrededor de los 80 kilogramos de peso fuera de campamento, el hispanogeorgiano tenía que adelgazar hasta los 65,8 kilos para afrontar combates dentro del peso pluma. Una cantidad que se ve aminorada sensiblemente en la categoría del peso ligero, donde deberá alcanzar 70,4 kilos a la hora del pesaje previo a cada pelea.

Aunque la UFC trataba de convencer a Topuria para que continuase dentro del peso pluma y defendiese el título que alcanzó por primera vez en febrero de 2024 derrotando por KO al australiano Alexander Volkanovski en el segundo round del combate celebrado en el Honda Center de Anaheim (Los Ángeles, California) y que revalidó a finales de octubre del año pasado tras imponerse por KO al hawaiano Max Holloway en el tercer asalto de la pelea disputada en el Etihad Arena de Abu Dabi, finalmente ha asumido el deseo del hispanogeorgiano de dar el salto de categoría.

Pelea por concretar

«Ilia siente que ya hizo todo lo que podía en esta división. Siente que cimentó su legado. Su cuerpo no puede dar el peso más y se moverá a las 155 libras (peso ligero), dejando vacante el título del peso pluma. Anunciaremos su siguiente pelea apenas la cerremos», confirmó Dana White en la madrugada del miércoles al jueves (hora española).

Aunque todo apunta a que Islam Makhachev será el rival más probable para Topuria en una pelea que todavía no tiene fecha siendo el vigente campeón, ni siquiera este extremo es seguro, puesto que el ruso sopesa probar suerte en el peso welter y podría dejar vacante la corona del ligero, al igual que ha hecho Topuria con la del peso pluma.

«No necesito realmente el nombre de Islam. Tampoco es que sea nada extraordinario... si se quedara a pelear conmigo obviamente es una pelea emocionante para todo el público y si no, ya construiremos nuestro futuro...», dijo Topuria en los micrófonos de Radio Marca sin conceder demasiada importancia a quién pueda ser su rival, puesto que independientemente del nombre del mismo, el Matador irá con todo y no cejará en su empeño hasta conseguir el título. Charles Oliveira o Dustin Poirier son otros de los peleadores que se barajan para su estreno en el peso ligero si Makhachev no está disponible.

Lo que sí está confirmado sin ningún género de dudas es que el paso de Topuria al peso ligero dejará un vibrante combate entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes por el cinturón del peso pluma en el UFC 314. La pelea se desarrollará el 12 de abril en Miami, mientras que Muhammad y Jack Della Maddalena lucharán por el título del peso welter.