Iballa Ruano mantiene su hegemonía nacional en Stand Up Paddle Surf

Iballa Ruano Moreno revalidó su título de campeona de España de Stand Up Paddle Surf en la modalidad de Olas, al superar en una reñida final a la vasca Alazne Aurrekoetxea, la cántabra Beatriz Piñal y la canaria, natural de Fuerteventura, Alba Alonso. Con este triunfo, Iballa suma once campeonatos nacionales de forma consecutiva, prolongando una hegemonía que comenzó en el año 2012.

El campeonato se celebró el sábado, 15 de octubre, en la playa de San Lorenzo, en la ciudad asturiana de Gijón, dentro del evento All in SUP, organizado por Astursup. Además de disfrutar de una nueva pelea por el título nacional, el campeonato acogió diferentes copas de España de Stand Up Paddle.

El evento arrancó a primera hora de la mañana con unas olas que fueron de menos a más y con un gran número de público asistente que pudo disfrutar de las reñidas finales, tanto masculina como femenina. La final femenina se decidió por un escaso punto de diferencia a favor de Iballa Ruano, lo que demuestra la gran igualdad y rivalidad mostrada en el agua por ambas riders.

Al final, Iballa se alzaba con la victoria con un total de 9,57 puntos, sobre los 8,56 conseguidos por la vasca Aurrekoetxea. Por su parte, la cántabra Beatriz Piñal alcanzaba la tercera plaza con un total de 6 puntos, frente a los 3,83 sumados por la majorera Alba Alonso, que con esta cuarta plaza cerraba, de forma brillante, su primera participación en un campeonato nacional.

Como reconocía la propia Iballa al término de la prueba, «la final estuvo complicada. La ola no daba mucho juego y había que elegir bien. Tuve la suerte de encontrar alguna derecha que me dio los puntos suficientes para ganar la manga». Para la rider grancanaria «la competición está cada vez más complicada de ganar debido a que el nivel femenino, a nivel nacional, está subiendo muchísimo y están todas muy motivadas».

Para la brillante campeona de España, «Alazne está surfeando muy bien y por eso, además, estoy muy contenta de compartir con ella experiencias en el equipo nacional de SUP en el próximo mundial ISA que se va a celebrar en Puerto Rico». También tuvo palabras de reconocimiento hacia la otra canaria presente en la final, la majorera Alba Alonso que « en el poco tiempo que lleva con el deporte ha demostrado estar entre las mejores de España, tanto en SUP olas como race», ya que recientemente se proclamó campeona de España de SUP Race distancia Sprint.

Asimismo, Iballa agradeció el apoyo del Grupo Anfi, Volkswagen Comerciales Canarias y Starboard, que « me han permitido mantenerme en competición durante todos estos años y seguir acumulando éxitos».

Categoría masculina

En categoría masculina, la victoria fue para el gallego Guillermo Carracedo que, al igual que Iballa, logró revalidar su título de campeón nacional, tras superar en la final a Oihan Aizpuru, Juan de los Reyes y Alfonso Muñiz Tato. En la categoría júnior el título se lo llevarían los jóvenes surfistas Joan García y Marina Loayza.

Iballa Ruano ya se prepara para su próxima cita, el 2022 ISA World StandUp Paddleboard Championship que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, del 28 de octubre al 6 de noviembre. La prueba mundialista de SUP Surfing está prevista que se realice en La 8, un conocido break local. El 2022 será la novena edición que la ISA ha organizado este Campeonato Mundial.