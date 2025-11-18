Iballa Ruano y Alba Frey tocan el cielo: campeonas del Mundo por Equipos de SUP Las riders canarias, protagonistas en una selección española que revalida el título en el ISA World SUP & Paddleboard Championship celebrado en El Salvador

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El combinado nacional español de Stand Up Paddle (SUP) y Paddleboard ha revalidado el título mundial por equipos en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, celebrado en Surf City El Salvador del 10 al 15 de noviembre. Una de las claves de este histórico éxito ha sido la brillante participación y el liderazgo de las atletas canarias Alba Alonso Frey e Iballa Ruano Moreno, quienes regresan a las islas con la ansiada medalla de oro por equipos, el logro más importante del campeonato.

El equipo español, una potente mezcla de experiencia y juventud, revalidó el título conseguido en 2024 en Copenhague (Dinamarca) y se consolida como el mejor del mundo, un resultado que subraya la calidad de los deportistas nacionales en esta disciplina.

Iballa Ruano Moreno, un referente histórico del SUP y del windsurf, sumó una nueva participación a su impresionante lista de mundiales y afianzó su posición como una de las deportistas más grandes que ha dado el archipiélago. La grancanaria, que ha sido capitana de la selección durante muchos años, compitió en la modalidad de Surf Femenino, quedando en un meritorio 5º puesto en olas.

La calidad de Iballa sigue intacta, como demostró en 2023 al imponerse en el Gran Canaria Pro-Am de Paddel Surf, logrando su segundo título mundial en la disciplina.

«Llevo desde el 2013 persiguiendo este sueño. Aunque no fue mi mejor actuación individual, me siento muy feliz de ver cómo el resto de los compañeros han hecho un papel increíble. La suerte no estuvo de nuestro lado en muchas carreras pero aún así pudimos ganar la medalla de oro por equipos, demostrando así que en Canarias y resto de España tenemos a grandísimas deportistas. Ahora somos un ejemplo a seguir para el resto de países y referentes del deporte del stand up paddle. Me enorgullece ser la capitana de este equipazo», declaró Ruano.

Por su parte, Alba Alonso Frey demostró su excelente estado de forma y su dominio en las pruebas de velocidad y resistencia, sumando tres metales individuales que fueron cruciales para el marcador final de la selección. Plata en la prueba de Sprint, bronce en la prueba de Larga Distancia, cuarto puesto en la prueba de Carrera Técnica, a las puertas del podio, y oro por Equipos. Un resultado final que la consolida como una de las mejores deportistas del mundo en esta modalidad .

«Siempre es un honor competir con la selección española y representar a Canarias en un mundial. No conseguí oros individuales pero sí medallas en todas las carreras que hice. Con lo cual estoy muy feliz. Y obviamente, motivada para seguir luchando en la próxima temporada y volver a ser seleccionada», dijo Alba Frey.

Temas

Iballa Ruano