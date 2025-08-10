El Hospital La Paloma Pueblo Guanche pisa el acelerador y se escapa

Manda con solvencia en el Campeonato Aguas de Teror tras la disputa de la undécima jornada

La undécima jornada del Campeonato Aguas de Teror, celebrada este domingo 10 de agosto, dejó seis victorias repartidas y un cambio clave en lo alto de la clasificación: el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se queda como único líder en solitario, mientras que el Spar Guerra del Río encajó su primera derrota de la temporada.

En la primera pega, el Portuarios Puertos de Las Palmas logró imponerse al hasta ahora invicto Spar Guerra del Río en un duelo vibrante. El bote patroneado por Manri Rodríguez marcó un tiempo de 1:03:59, sacando 42 segundos a la embarcación de Gary Chocho, que cerró en 1:04:41.

El Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas se llevó la segunda pega frente al Disa Roque Nublo ULPGC. Con un crono de 1:05:43, el bote de Gustavo del Castillo aventajó en 1 minuto y 37 segundos al de Daniel Rodríguez, que finalizó en 1:07:20.

En la tercera pega, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche volvió a mostrar su fortaleza, venciendo con autoridad al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. El líder, patroneado por Jose Ponce, cruzó en 1:03:35, con 11 minutos y 8 segundos de margen sobre el bote de AbiánCorujo, que terminó en 1:14:43.

El Villa de Agüimes Ybarra también sumó tres puntos en su enfrentamiento contra el Chacalote Comercial SanRob. Los de Alejandro Rodríguez firmaron 1:03:30, superando por 1 minuto y 57 segundos al bote de Kevin Rosales, que detuvo el crono en 1:05:27.

En la quinta pega, el Minerva Idamar Atlántic se impuso al Porteño Siscocan Sabor a Gloria. El bote de Israel Cabrera cerró en 1:05:32, por delante de Agustín Juárez, que necesitó 1:11:00 para completar el recorrido.

La sexta y última pega fue para el Viajes Insular Unión Arenales, que sumó los tres puntos sin competir debido al no presentado del Poeta Tomás Morales Clipper, por la rotura sufrida en la jornada anterior.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche lidera en solitario el Campeonato Aguas de Teror con 30 puntos y pleno de victorias (10 de 10), seguido por el Spar Guerra del Río, que queda segundo con 28 puntos. El Portuarios Puertos de Las Palmas se mantiene tercero con 27 puntos, muy cerca de la cabeza.

En cuarta y quinta posición aparecen empatados con 24 puntos el Villa de Agüimes Ybarra y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, mientras que el Minerva Idamar Atlántic es sexto con 23.

Les siguen Viajes Insular Unión Arenales y Chacalote Comercial SanRob, ambos con 20 puntos, y el Porteño Siscocan Sabor a Gloria y el Disa Roque Nublo ULPGC, empatados a 16.

Cierra la clasificación el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (14) y el Poeta Tomás Morales Clipper (10).

La próxima semana no habrá competición por descanso de las tripulaciones. Queda pendiente la confirmación de la nueva fecha para disputar el Concurso Memorial Belén María, anulado el pasado sábado por motivos de seguridad.

