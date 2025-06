Helder Spencer: «Estoy listo para ganarlo todo con el Guaguas»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 18:48 Comenta Compartir

La versatilidad de Helder Spencer (Cabo Verde, 1992), primer refuerzo del CV Guaguas, se antoja crucial para la cosecha de logros en la próxima campaña. El equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero se ha hecho con los servicios de un jugador de 2,02 metros, y que afirma haber seguido la temporada del cuadro amarillo. Está «convencido de que será un año cargado de éxitos» tanto a nivel individual como a nivel grupal.

-¿Cómo se describiría en la pista?

-Cuando estoy en la pista siento que soy invencible. Considero que soy dedicado. Además, soy feliz y siempre doy mi mejor versión.

-Cuente un poco su carrera profesional:

-Mi carrera profesional comenzó cuando tenía 19 años. Empecé como bloqueador en Portugal, donde estuve jugando durante cinco años. En el 2021, me llegó la gran oportunidad de irme a Francia, donde he cosechado muchos éxitos.

-¿Ha seguido al CV Guaguas? ¿Qué piensa sobre su temporada?

-Sí, aunque he viajado mucho y no la he podido seguir tanto como me hubiese gustado. Sé que el equipo no pasó más allá de la fase previa de la Champions esta temporada, pero tuvieron un buen papel en la CEV. Estoy convencido de que este año llegaremos más lejos. Son los mejores a nivel nacional. Creo que los jugadores son muy explosivos en la pista y lo dan todo en cada partido.

-¿Tiene ganas de formar parte de la plantilla de Sergio Miguel Camarero?

-Estoy muy emocionado de formar parte del CV Guaguas. Tengo ganas de salir a la pista, de vivir en Gran Canaria, de estar con los jugadores. Mi objetivo es ganarlo todo con el club. Quiero estar enfocado y adaptarme al modo de juego del entrenador y de todo el equipo.

-Es zurdo y tiene un salto vertical increíble. ¿En qué áreas piensa que puede mejorar para crecer como jugador?

El bloqueo. Cualquier jugador te respondería lo mismo que yo porque considero que es la acción más bonita del voleibol. Intentar bloquear tanto como pueda en cada partido es lo mejor que sé hacer, pero no siempre es posible. También creo que puedo mejorar en defensa aunque ya soy agresivo.

¿Siente que está en su mejor momento ahora mismo?

Al igual que yo, creo que cualquier jugador cree que siempre puede ser mejor en la pista. Cualquier acción o situación con tu equipo siempre te ayuda a crecer. No se trata de saberlo todo, se trata de saber cómo mejorar y dar lo mejor de ti mismo.