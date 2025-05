El Heidelberg, a solo un paso de la gloria y de cambiar su historia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 2 de mayo 2025, 11:39 Comenta Compartir

as dos victorias logradas el pasado fin de semana en su pabellón del Miguel Solaesa permiten al Heidelberg Volkswagen viajar a tierras menorquinas para enfrentarse al Avarca de Menorca con la posibilidad de proclamarse campeón de la Liga Iberdrola en uno de los dos choques que se jugarán en el Pabellón Municipal de Ciutadella este fin de semana.

La primera de las oportunidades para las de Santi Guerra será este sábado a las 16.30 horas, con la disputa del tercer partido de la final por el título ante un Avarca que necesita imperiosamente ganar el partido para seguir vivo en la serie.

El técnico grancanario declaraba antes de partir a tierras baleares que viajan con la intención de «no alargar más la serie, conseguir una victoria y alcanzar así nuestro primer título de liga, aunque sabemos que va a estar muy complicado».

«Estamos en una situación ideal, con un 2 a 0 a nuestro favor, pero todo no está hecho y tenemos que terminarlo. Es una final y el otro equipo querrá demostrar que su nivel no es realmente el mostrado en los dos primeros partidos, pero nosotros debemos trabajar para que ellas no se encuentren cómodas en ninguna faceta del juego y creo que estamos preparadas mentalmente para afrontar este reto», continuó el técnico colegial.

Por último, Guerra considera que «a estas alturas de la temporada las protagonistas son ellas. El querer ganar el choque y no dejarse nada en la pista para un posible cuarto partido, sabiendo que ellas van a apretar mucho será clave para llevarnos el título y que no se alargue la serie».

