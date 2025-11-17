Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
Triple bloqueo de jugadores del Guaguas en el partido de la semana pasada ante el Olympiacos. C7

El Guaguas llama a la afición para dar el paso que le falta para la Champions

Este miércoles, a las 19.00 hora, recibe al Levski, en la ida de la última eliminatoria clasificatoria para acceder al máximo torneo continental

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El Gran Canaria Arena tiene una cita ineludible este miércoles a las 19:00 horas. El Club Voleibol Guaguas vuelve a casa para afrontar la ida de la última eliminatoria previa a la Champions League frente al Levski de Sofía, un histórico del voleibol búlgaro que llega a la isla después de eliminar al Mok Mursa croata. Los amarillos, por su parte, han firmado una ruta brillante, superando al MAV Foxconn húngaro y dejando por el camino al poderoso Olympiakos, uno de los gigantes del continente.

El equipo de Sergio Miguel Camarero llega a este duelo cargado de confianza, ilusión y ambición, consciente de que está a un paso de entrar en la fase de grupos de la máxima competición europea. Desde dentro del vestuario se respira según el técnico «un ambiente especial», y con la sensación de que este grupo está preparado para hacer historia y que cada esfuerzo realizado ha valido la pena.

Pero si hay algo que puede marcar la diferencia, es el calor de la afición. En partidos de este calibre, con tanto en juego y ante rivales del más alto nivel, el apoyo desde la grada se convierte en un factor decisivo. El Arena debe ser un fortín, un empujón emocional que incline la balanza en los momentos más tensos. El Guaguas necesita que Gran Canaria se vuelque, que la afición sea el jugador número siete.

Si los amarillos superan esta eliminatoria, entrarán en un grupo de la Champions League donde aguardarán auténticos colosos. Entre ellos, Perugia, vigente campeón en múltiples competiciones y con una plantilla repleta de estrellas internacionales. También estarán el siempre competitivo Berlin Recycling Volleys y el sólido Praha, equipos que garantizan un nivel excelente.

Por todo ello, el club llama a la afición a llenar el pabellón y a empujar desde la primera hasta la última bola del encuentro. La ilusión es máxima, el sueño está cerca y este equipo ha demostrado que no teme a ningún rival. Este miércoles, el Gran Canaria Arena se viste de gala. Acceder a la Champions League está a un paso… y juntos, afición y equipo, se puede lograr.

