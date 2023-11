El CV Guaguas hace historia y pasa a la siguiente ronda de la Champions (3-1)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El primer set comenzó con un CV Guaguas muy concentrado en el encuentro y demostrando a los anfitriones que sus dos victorias en días anteriores no eran casualidad. Rápidamente, el equipo insular consiguió una ventaja de cinco puntos gracias a un gran servicio de Maximiliano Cavanna, 11-6. El set continuó y el equipo anfitrión lo intentaba, destacando Dusan Petrovic en labores de ataque, pero no lograban reducir la ventaja que los amarillos habían conseguido. Se llegó al tramo decisivo del set con un 20-15, una ventaja que el Partizan no pudo remontar. El set terminó con un error de saque de Novica Bjelica, que dio la primera manga a los insulares por 25-20.

La segunda manga empezó con más igualdad que la primera. El equipo de Sergio Camarero bajó el nivel, especialmente en defensa, sabiéndose ya clasificado para la siguiente ronda europea. Además, el Partizan incrementaba el ritmo en ataque. Fue entonces cuando los serbios comenzaron a tener ventajas en el marcador, 9-11 y 10-15. Pero los amarillos incrementaron su nivel e intensidad, destacando la dupla Paolo Zonca y Wallyson Becerra en ataque. Así, comenzaron una remontada que se reflejó en el marcador tras un parcial de 10 a 4, colocándose 20-19 a favor. A pesar de sufrir en los últimos puntos, el CV Guaguas logró ponerse 2-0 en el marcador con un gran remate de Nico Bruno, dorsal número 1, para un ajustado 25-23. Con mucha igualdad comenzó el tercer set. Partizan seguía mejorando su ataque, pero los amarillos resistían, liberados de los nervios y conscientes de su clasificación, llegando a los primeros compases del set con empates a 8 y a 12, tras otro gran remate de Nico Bruno y dos poderosos saques de Graham Vigrass. El entrenador serbio solicitó un tiempo muerto para intentar imprimir más ritmo al juego, especialmente en defensa. El set continuó con puntos de alta calidad por ambos equipos, llegando a un final ajustado con 21-21. Fue entonces cuando apareció de nuevo Wallyson Becerra en el servicio, permitiendo a los grancanarios tomar una pequeña ventaja de 23-21. Sin embargo, tras cuatro puntos consecutivos de los serbios, destacando dos grandes saques de Milija Mrdak, dorsal número 9, lograron darle la vuelta al set y ganarlo por 23-25. El cuarto set empezó de manera muy distinta a los anteriores. CV Guaguas, no queriendo más sorpresas, elevó su nivel de servicio y ataque, y tras tres grandes saques de Paolo Zonca, logró una ventaja de 7-4. El set continuó y los amarillos mantenían la distancia, controlando siempre el marcador (16-13). Después de cuatro puntos seguidos y un gran remate de Paolo Zonca, el jugador más destacado del partido, CV Guaguas alcanzó una ventaja decisiva de 20-13. El set terminó sin contratiempos y con un potente remate de Graham Vigrass haciendo el definitivo 25-19. El CV Guaguas realizó un partido muy completo en Serbia, logrando el pase a la siguiente ronda y haciendo historia en el voleibol español, además de demostrar que son un equipo para tener muy en cuenta en Europa. El CV Guaguas se centrará ahora en su próximo compromiso en la Superliga española, donde el miércoles 15 recibirá al C.V. Melilla en el Centro Insular de Deportes a las 19:00 hora insular.