El Guaguas debutará en La Gomera junto a San Roque, Cisneros y el VK Jihostroj

El torneo de la isla colombina se disputará los días 20 y 21 de septiembre en El Audillón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 17:35 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

Quince días de trabajo ya consumidos y 57 por delante antes del debut en Hungría, en la Champions League, frente al MÁV Eloren Foxconn, el 21 de octubre, que devolverá la visita el 29, en el Gran Canaria Arena. Uno de los dos quedará eliminado y en el CV Guaguas entrenan duro para llegar lo mejor preparados posible a esa cita a cara o cruz.

Con los diez jugadores que continúan de la exitosa campaña 2024-2025, saldada con el triplete nacional, Supercopa de España, Copa del Rey y Superliga, el cuerpo técnico liderado por Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal, se afana para llegar a punto al feudo del club magiar». A esa decena de piezas se han unido Augusto Colito, Hélder Spencer, Osmany Juantorena y Dobromir Dimitrov.

«Ese es el objetivo -matiza Camarero- poder disputar en el mejor momento de forma a ese partido, que es casi como una bola de set, porque nos lo jugaremos todo en dos encuentros. Ya tenemos bastante información del rival y entendemos que la eliminatoria está al 50 por ciento. Al tener la base del equipo de la pasada temporada vamos un poco rodados, pero… no podemos relajarnos. Los detalles serán decisivos».

Previamente, la hoja de ruta del tricampeón español comienza con el Torneo Internacional de La Gomera en el radar y allí también competirán el Grupo Rafael Afonso San Roque y el Cisneros Alter Tenerife.

A esos dos equipos se les unirá el cuadro checo del VK Jihostroj Ceske Budejovic, uno de los más laureados de su país, con once títulos de la Extralega y ocho de la competición copera. Del conjunto fundado en 1944, cabe significar que esta temporada se ha hecho con los servicios del argentino Leandro Omar Calvo, que tan buen papel realizó con la camiseta del Conectabalear Manacor, subcampeón de la Copa del Rey en Zaragoza, en la campaña 24-25, lo que ha posibilitado ese fichaje.

El sábado 20 de septiembre a las 16.00 horas dará lugar el Grupo Rafael Afonso San Roque frente al VK Jihostroj Ceske Budejovice de República Checa. Y a las 18.30 horas, Cisneros Alter Tenerife contra CV Guaguas. Ya el domingo 21 de septiembre a las 10.30 horas tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto, y a las 13.00 horas a la final.

Esos cuatro equipos volverán a jugar otro torneo, los días 27 y 28 de septiembre, está vez en Gran Canaria, que podría tener como sede el Pabellón de El Batán, donde juega el San Roque, o tal vez sea otra la cancha donde se celebre.

El Mundial de Tailandia, con acento canario

En Tailandia está compitiendo España en la cita mundialista femenina a la que acude 43 años después, la última fue en Perú, en el año 1982.Con la selección española que dirige el que fuera entrenador del JAV Olímpico Pascual Saurín, está una una mini expedición de deportistas de clubes de las Islas Canarias: Marga Pizá, del CV Harís, Lola Hernández, Ana Escamilla, Patricia Aranda y Aitor Paisán, del CD Heidelberg, Paul Salleras, del Olímpico, e Higinio Artiles, quien este año dirigirá al CV Guía.