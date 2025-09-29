Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Iván Marrero, con su premio. C7

El grancanario Iván Marrero se corona en Turquía

Actualmente se encuentra compitiendo en el circuito internacional ITF World Tennis Tour

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:34

El grancanario Iván Marrero ha celebrado su 27 cumpleaños alzando su segundo triunfo consecutivo en los torneos internacionales ITF de Kayseri (15.000$), en Turquía, donde el pasado domingo superó al británico Matthew Summers 7-6(3) 6-3 en la final del torneo número ocho.

Marrero había estrenado su palmarés profesional la semana pasada en las mismas pistas, en una temporada en la que anteriormente había sido semifinalista en uno de los torneos M15 de Heraclión, en la isla griega de Creta, además de alcanzar los cuartos de final en los M25 de Castelo Branco (Portugal) y Oviedo, y en el M15 de Huamantla (México).

El isleño no ha podido completar el doblete en la prueba por parejas en la que ha formado junto al francés Constantin Bittoun Kouzmine al verse superados en la final por el estadounidense Phillip Jordan y al británico Joe Tyler 6-4 3-6 [11-9].

Así pues, el deportista grancanario continúa haciendo carrera y sumando experiencias profesionales por todas partes del mundo. Con todo, Iván Marrero espera seguir creciendo.

