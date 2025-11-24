Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los integrantes del GranBudo, con sus medallas. C7

El GranBudo de Arucas no para: más medallas de oro, esta vez en Kenpo Kárate

El club isleño logró buenos resultados en el Campeonato de España

CANARIAS7

Arucas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:48

El pasado fin de semana, el club GranBudo de Arucas volvió a conquistar más medallas. Esta vez fue en el Campeonato de España, en Kenpo Kárate, donde varios de sus jóvenes integrantes se hicieron con metales.

Leisy Moreno se colgó el oro en semikenpo, mientras que también logró la medalla de plata en sumisión, full kenpo y nockdawn.

Por su parte, José Snyder logró tres oros en semikenpo, full kenpo y nockdawn. Eduardo Navarro se hizo con la plata en sumisión y el bronce en full kenpo y nockdawn.

Con todo, el club de Arucas no para de crecer y de copar la mirada de todos en los deportes de contacto gracias al seleccionador y campeón del mundo Wellington Castro y a sus maestros. El trabajo está logrando que el Jenko se vaya conociendo en cada isla.

