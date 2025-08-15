Gran Canaria será la sede del Campeonato de Europa cadete 2026

La Federación Internacional anunció que el evento se celebrará en el Arena en mayo. La Federación Canaria lo celebra

El Campeonato de Europa Cadete de Judo se disputará en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria en el mes de mayo del 2026, tal y como anunció, de manera oficial, la Federación Internacional de Judo en la ceremonia de pesaje de bandera del Europeo cadete 2025 celebrado recientemente en Skopje, República de Macedonia.

La designación de Las Palmas de Gran Canaria como sede de un evento de tanta trascendencia pone de relieve el valor de un deporte que no para de crecer y que servirá para que Canarias, en general, y Gran Canaria, en particular, se vuelquen con un acontecimiento que, en las próximas semanas, definirá el calendario de competición en mayo del próximo año.

«El judo en Canarias está de enhorabuena», afirmó Antonio Coruña, presidente de la Federación Canaria de Judo, antes de elogiar el buen hacer de todos los estamentos del Judo en Canarias: «Es una grandísima noticia que la Federación Internacional deposite su confianza en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria para organizar un evento de alto nivel. El gran trabajo que hacen, desde hace mucho tiempo, las federaciones, los clubes y los deportistas, en todas las categorías, ha hecho posible el logro que supone albergar, nada menos, que un Europeo».

El Gran Canaria Arena se erige en el escenario perfecto para albergar el evento, una instalación que ya acogió, con éxito, el Campeonato de España en la categoría absoluta y de veteranos durante el pasado 2024.

La semilla del Nacional

En este sentido, el director técnico de la Federación Canaria y de la Federación Insular de Gran Canaria de Judo, Alejandro Doblado, aseguró que «estamos contentos y muy emocionados y deseando que llegue la cita», antes de recordar que «el resultado del gran trabajo que se desarrolló en el Nacional del año pasado ha resultado decisivo para la elección de Gran Canaria como sede del campeonato».

Está previsto que, en los próximos meses, una amplia comitiva del máximo organismo internacional del deporte marcial visite la isla para planificar la estrategia de cara a un evento deportivo que reunirá a numerosas promesas del judo en edad cadete.