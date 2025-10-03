Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de familia con el nuevo maillot. C7

La Gran Canaria Bike Week 2025 muestra su piel

La organización enseña el maillot oficial de esta edición

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:37

La Gran Canaria Bike Week 2025 ya tiene su nueva piel. La organización de la gran cita cicloturista presentó hoy el maillot oficial de esta edición, un diseño que simboliza el espíritu de una prueba que combina a la perfección deporte, turismo y naturaleza.

En este acto estuvieron presentes el concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez; la directora Comercial & Marketing de Dunas Hotels & Resorts; Valeria Valerii; el Rental Manager de Free Motion, Jesús Rodríguez Zorio; y el Gerente de DG Eventos, Daniel González.

El nuevo maillot acompañará a los participantes del 30 de noviembre al 7 de diciembre, fechas en las que se celebrará una semana de rutas que recorrerán los paisajes más emblemáticos de la isla. La prueba abrirá con la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves, con salida desde Arucas y su ya clásica ascensión al techo de Gran Canaria, y continuará con seis etapas que permitirán descubrir la diversidad geográfica y cultural del territorio insular.

Durante ocho días, ciclistas locales e internacionales disfrutarán de recorridos como la Sureste Rural, Pueblos de Medianías, la exigente Cronoescalada Maspalomas Costa Canaria o la novedosa subida al Risco Blanco, sin olvidar la jornada festiva Love Gran Canaria, que pondrá el broche final a esta edición.

El Hotel Suites & Villas by Dunas será nuevamente el alojamiento oficial, sede también de la entrega de premios. Y un año más Free Motion será el encargado de cuidar de los participantes y sus bicicletas en cada una de las etapas. Las inscripciones continúan abiertas en www.grancanariabikeweek.es.

Organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, la Gran Canaria Bike Week cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias, Latitud de Vida.

