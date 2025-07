Gonzalo Martín, un bólido a contracorriente

Iván Martín Chacón Agüimes Domingo, 6 de julio 2025, 17:25 Comenta Compartir

Gonzalo Martín, a punto de cumplir 60 años, es un ejemplo vivo de constancia, pasión y resistencia. Este veterano del triatlón, con casi cuatro décadas de experiencia en la disciplina, brilló el pasado fin de semana en Pontevedra, donde participó en tres exigentes pruebas: triatlón, duatlón y acuatlón. En cada una dejó huella, logrando un segundo puesto en el triatlón, un meritorio cuarto lugar en el duatlón y coronándose campeón en el acuatlón. Lejos de achicarse ante el reto físico que supone competir en tres disciplinas en tan solo cuatro días, lo afrontó como un desafío personal, una nueva oportunidad de superarse.

Su historia con el deporte se remonta a su infancia en Arinaga, donde comenzó con el surf a los once años, convirtiéndose en uno de los pioneros canarios en esa modalidad. Aquella conexión con el mar fue solo el inicio de un largo recorrido en el mundo del deporte. «Me enganché tanto que dije: yo de aquí no salgo», cuenta con orgullo. El triatlón llegó más tarde, pero con la misma intensidad, convirtiéndose en una forma de vida para él. Tras años de esfuerzo y perseverancia, el triunfo en Pontevedra, especialmente en el acuatlón, tuvo un sabor especial: logró remontar a un italiano de gran nivel y hacerse con el primer puesto, un objetivo que llevaba tiempo persiguiendo.

La secuencia de pruebas no fue fácil. El martes se midió en el triatlón; el jueves, en el duatlón, sufrió una caída en bici que le dañó el tobillo, pero eso no le detuvo. Transformó la rabia en energía y se recuperó para llegar al viernes con la mirada puesta en la victoria del acuatlón. «Los participantes se sorprendían porque no me veían capaz de hacer tres pruebas en cuatro días…», afirma entre risas. Para Gonzalo, nadar a contracorriente en Arinaga es parte de su entrenamiento habitual, lo que le da ventaja frente a otros competidores.

La prueba de acuatlón fue especialmente emocionante. En la salida, con gorros verdes que identificaban a los 50 participantes de su grupo de edad (60-64 años), Gonzalo sintió que todo estaba por decidirse. Al salir del agua en séptima posición, se mentalizó para darlo todo en el tramo de carrera. Adelantó a varios corredores con determinación, aprovechando cada curva del circuito. «A pesar del cansancio acumulado, salió de adentro Gonzalo Martín y quedé campeón», cuenta con emoción. No era la primera vez que lograba una gesta así: ya había ganado un Europeo hace tres años en el País Vasco.

El ambiente también contribuyó al logro. El circuito, con llegada a pista de atletismo, estuvo rodeado de público que animaba con entusiasmo, lo que le dio un impulso emocional extra. «Espectáculo puro», lo describe. La victoria se la dedicó a su hija, a su pareja y a todos los que lo acompañan día a día, incluyendo al fisioterapeuta Alexis, Lidia, y a René, a quienes agradece por cuidar su estado físico. «Te dejan las piernas como un caballo», bromea.

Nacido y criado en Arinaga, Gonzalo valora su tierra como el lugar ideal para entrenar, con condiciones perfectas para la natación en aguas abiertas. Nunca ha tenido entrenador, algo que considera innecesario. «Ese dinero me lo gasto en los desplazamientos», explica con convicción. Ahora, busca patrocinadores que quieran apoyar su carrera. Mientras tanto, continúa compitiendo en todo tipo de eventos: natación, atletismo, duatlones y carreras populares. Su motor es la pasión, y sus resultados hablan por sí solos.