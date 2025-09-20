La Gomera impulsa su voley con un torneo de altos vuelos
Voleibol ·El San Roque y el club checo del Jihostroj se miden este sábado a las 16:00 horas
San Sebastián de La Gomera
Sábado, 20 de septiembre 2025, 14:24
Cuatro partidos que se podrían dar en competiciones europeas por el nivel de los contendientes es el menú para este fin de semana en el Torneo Internacional de Voleibol de La Gomera que comenzará este sábado en el Pabellón Multiusos de El Audillón de San Sebastián de La Gomera, en el corazón de la isla colombina, que celebra la jornada final de la popular carrera de trail denominada Gomera Paradise.
El equipo checo del VK Jihostroj y el grancanario del Bus Leader San Roque abrirán la jornada, 16:00 horas, y después, el Cisneros Alter Tenerife buscará mostrar sus puntos fuertes en el debut de pretemporada del CV Guaguas, que lleva entrenando casi 40 dias.
Todos los partidos de este torneo se podrán ver en directo a través del canal de YouTube de Televisión Canaria.
