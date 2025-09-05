El Fundación La Caja asciende a Primera Categoría Nacional

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

El Club de Ajedrez Fundación La Caja se ha proclamado recientemente Campeón de España de Segunda División Sur por Equipos en la localidad de Linares de enorme repercusión ajedrecística mundial. El club palmense, que encadenaba su tercera participación consecutiva en Segunda División, se hizo con un competidísimo torneo, donde partió como quinto del ranking, y participó un total de 44 equipos. La Fundación La Caja obtuvo cuatro triunfos (Ajedrez con Cabeza, CA Guía, Jaque Mate y Collado Villalba), y dos empates (Coín y Alcorcón) en dicha competición, que se disputó a seis encuentros, y por tanto finalizar también imbatido.

En el apartado individual destacan la aportación del Gran Maestro francés Guillaume Lamard con 4,5 puntos; la Maestra Femenina galdense Carla Sosa con 4; el Maestro FIDE palmense Raúl Pérez con 3,5, así como el también palmense David Blanco con tres puntos, éste último perteneciente a la categoría Sub-14.

También puntuaron el MF Alejandro Uzcátegui (2,5), y Francisco José Alvarado. Con este triunfo el club palmense, que de la mano de la Fundación La Caja cumplirá su 58º aniversario, logra el ascenso de categoría militando la próxima temporada en Primera División Nacional.