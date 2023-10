«El Frontón exige confianza, pero también sentir mucho respeto»

Candidato a reinar en Gran Canaria y llegado desde Hawaii para buscar el título, espera turno para poder volar sobre las olas de Gáldar en el Frontón Gran Canaria.

–Lleva ya diez días en la isla, aunque por la posición que ocupa en el ranking todavía no le ha tocado entrar en el agua. ¿Cómo ha estado preparándose?

–Sí, así es, he llegado con tiempo, incluso dos días antes de que empezara el evento, para ir aclimatándome a las olas, cogiendo ritmo y básicamente preparándome a nivel mental.

-Tiene la posibilidad de ganar el título mundial. Otra vez. Si mira atrás, ¿qué diría que le ha permitido estar en esta posición?

-Bueno, lo primero es que estoy feliz de estar en esta posición, ha sido un buen año,. El año pasado pude ganar el título aquí pero se me escapó, y he tenido tiempo para reflexionar en estos días y es emocionante mirar atrás, y darme cuenta de que en última instancia, hago esto por amor al océano, por amor a este deporte, darme cuenta de que es lo que más me gusta en la vida y lo que espero hacer por el resto de mi vida de un modo u otro, así que creo que eso es lo que me ha traído hasta aquí, y eso es en realidad lo que no quiero perder nunca.

-Eso tendrá mucho que ver con el lugar en el que creció.

-Sin duda, crecí en la isla de Kauai, en Hawaii, y es un lugar que vive totalmente orientado al océano, prácticamente creces en el agua, en la playa, y el bodyboard fue para mí la mejor manera de experimentar en ese océano; lo más divertido que podías hacer, vamos. Y de eso se ha tratado para mi desde entonces, de hacer lo que más me gusta.

-Precisamente con Hawaii se compara mucho esta ola del Frontón, en Gáldar, que ha logrado fama mundial gracias a este evento y es ya para todos los riders el gran objetivo del año. Siendo de allí, ¿qué opina de esas comparaciones?

-Desde luego hay muchas similitudes, sí, las comparaciones son más que justificadas. La energía en el agua, el poder de las olas, el respeto que te exigen, son muy parecidos. Debes tenerlo porque al igual que Hawaii es una ola muy peligrosa y debes ser habilidoso y respetuoso. Las consecuencias pueden ser graves si no lo eres. Pipeline y el Frontón son las más peligrosas y las mejores, debes ser cuidadoso, pero al mismo tiempo, disfrutarlo.

-Centrándonos en el Frontón, ¿qué supone para usted estar en este evento? ¿Qué le ofrece en particular esta ola?

-Para mí es muy emocionante; el Frontón King es como un escenario natural, tienes esta visión de la ola desde el acantilado, y es muy intimidante, y además aquí están los mejores riders, así que estar en este evento es sin duda lo mejor del año.

-¿Cuál es su estrategia frente a tu gran competidor Costes?

-Mi estrategia ha sido disfrutarlo en realidad, simplemente, es lo que he hecho a lo largo del año. No pienso demasiado en los demás competidores, no hay nada que yo pueda hacer respecto a sus actuaciones; Piere y yo no nos podemos encontrar hasta la final, en cualquier caso, así que lo que tengo que hacer es llegar ahí, y si él está también, habrá una buena batalla.

-¿Qué pasa por su mente antes de tirarte al agua en una ola, como estás diciendo, tan peligrosa, y jugándose un título mundial?

-Bueno, tienes que querer surfear estas olas, si no es así, desde luego, no lo hagas. Cuando yo era más pequeño no tenía ningún interés en las olas tan grandes, me daba demasiado miedo y no lo disfrutaba. Con el paso del tiempo vas ganando confianza y vas encontrando diversión en situaciones que a la vez asustan. Así que antes de entrar tienes que estar, sobre todo eso, decidido y con ganas de pasarlo bien.

-Y ahora es adicto a ese riesgo

Si, puede ser….a veces la confianza es buena, aunque también puede ser tu obstáculo si te pasas; debes mantenerte humilde porque el océano siempre va a ser más fuerte que tú y eso no lo debes olvidar, especialmente en condiciones como estas, como las del Frontón, debes mantener el equilibrio entre la confianza y la humildad.

-Respecto al deporte, es el gran relevo en la cumbre, qué espera para el futuro del bodyboard?

-Da la impresión de que está creciendo mucho, aquí en Canarias desde luego lo ha hecho de una manera impresionante, es uno de los sitios donde más grande es este deporte, todo el mundo lo conoce, y es genial comprobar como todo el mundo lo hace por amor al océano, por el puro placer de coger olas y demás.

-Supongo que de nuevo, se trata de mantener el equilibrio entre el disfrute y la profesionalidad?

-Sí, ser profesional y que te paguen por hacerlo es genial, pero en el fondo, tienes que hacerlo porque amas este deporte.

-Por último, ¿cómo se ha sentido en Gran Canaria, más allá del agua?

-Es alucinante, cuando acabe habré estado un mes en la isla, y es realmente muy acogedora, esta vibra isleña me resulta muy familiar, la gente es súper amable y me gusta ver cómo disfrutan de las piscinas naturales, cómo todo el mundo te saluda.