La Federación Canaria de Judo, premiada como la mejor de España en la gestión de eventos

La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados ha decidido otorgar un reconocimiento especial a la Federación Canaria de Judo por su compromiso, dedicación, buen hacer y colaboración con el órgano federativo nacional en la gestión de eventos durante los últimos años.

El trofeo Francisco Valcárcel a la Mejor Federación de España 2025 responde a un acto de reconocimiento y agradecimiento a la estrecha cooperación que ha existido entre ambas entidades para la organización de numerosos eventos, nacionales e internacionales, que ha acogido la federación canaria en los últimos tiempos y los que albergará en los próximos años. Un ejemplo es el Campeonato de Europa cadete que se llevará a cabo en el Gran Canaria Arena en mayo.

La Federación Canaria de Judo ha desempeñado un papel fundamental en la organización y desarrollo de la Gala del 75º Aniversario de la RFEJYDA 2024, así como en la celebración de los Campeonatos de España Sénior y de Veteranos 2024. El presidente de la Federación Canaria, Antonio Coruña, mostró su felicidad por un premio que jamás se había concedido a la entidad federativa que preside desde hace más de tres décadas.

El acto de entrega del trofeo tendrá lugar este sábado, en la sede del Comité Olímpico Español, en el Auditorio Pabellón Goyeneche durante la Gala Anual.