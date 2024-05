Fabricio Werdum completa en Maspalomas su visita a Gran Canaria

Fabricio Werdum completó su estancia en Gran Canaria, con motivo del seminario que ha dirigido relacionado con el grappling, el jiu-jitsu y las MMA, con su visita al gimnasio que apadrina en Maspalomas, en el que desarrolló la segunda jornada formativa. Acompañado por Suso Pérez, director técnico del Werdum Training Center capitalino, Fabricio volvió a dar una clase magistral a los presentes con sus consejos únicos y la visión privilegiada que tiene de los deportes de contacto en los que se hizo leyenda.

El legendario luchador brasileño volvió a disfrutar en Maspalomas de la admiración y respeto que se le profesa en honor a su laureada carrera y al carisma que conserva pese a que está retirado desde hace algunos años de la alta competición. Fue el colofón perfecto para su visita a la isla, tierra por la que siente una especial debilidad como ha destacado en multitud de ocasiones y en la que mantiene grandes amistades y vínculos, tales como los gimnasios que llevan su inconfundible apellido.

«Siempre es un placer estar en Gran Canaria y espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda volver. Aquí hay un nivel muy alto en los deportes de contacto, mucho talento y capacidad de aprendizaje. Me siento como si estuviese en casa y me ha encantado poder compartir con todos mis conocimientos y brindar mi ayuda en lo que han necesitado«, reconoció al término de un seminario desarrollado con éxito de participación y objetivos cumplidos.