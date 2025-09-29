Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Shane Lowry celebra la victoria que le dio el triunfo a Europa en la Ryder Cup. Peter Casey / Reuters
Golf

Europa sufre pero triunfa en Nueva York y se lleva la Ryder Cup

Estados Unidos redujo la gran ventaja del Viejo Continente, que alza su título número catorce, el quinto en territorio enemigo

Carlos Nieto

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:03

Europa volvió a ganar trece años después una Ryder Cup en Estados Unidos. De aquel milagro inolvidable de Medinah, con José María Olazabal de capitán, ... Sergio García de baluarte y el recuerdo de Severiano Ballesteros, fallecido en 2011, se ha pasado ahora a la camaradería de un equipo la mar de compenetrado bajo la batuta de Luke Donald, que dirigió a once de los doce jugadores que en 2023 levantaron el título en Roma, incluido Jon Rahm. Solo cambió un nombre, el del debutante Rasmus Hojgaard por su gemelo Nicolai, por lo que la base era la idéntica frente a un combinado americano que hizo la guerra por su cuenta y que pagó no solo el hecho de tener a cuatro 'rookies' en el vestuario sino la falta de liderazgo.

