Estupiñán y Rodríguez coronan el LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023

La II edición del LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023 se despedía con el buen sabor de boca que dejaba una jornada final repleta de actividades en la playa de Las Canteras, espectacular presencia de público y la mejor temperatura.

Las inmejorables condiciones que ofrecía La Cícer permitían la celebración de tres competiciones: una espectacular prueba de Bodyboard, que deparó la victoria del laureado surfer canario, Richard Estupiñán, seguido de Antonio Araya, Israel Fernández y Alberto Pérez, una atractiva competición de Longboard que se resolvió con el triunfo de Joel Rodríguez. Tras él, Gabriel Santana, Miguel Ortega y Jaime Marrero.

En la arena, la fase final de palas de playa dejaba como campeón a Pepe González y subcampeón a Alejandro Hernández. Tras la celebración de estas pruebas tenía lugar la entrega de trofeos en el escenario del evento.

Además, la jornada dominical sirvió para demostrar que practicar yoga en la mejor playa urbana del mundo tiene grandes beneficios para el cuerpo y la mente, gracias a los profesores de las academias IsYoga y Yoga Everywhere,

Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de la charla impartida por Precious Plastic Gran Canaria sobre el cuidado del medio ambiente y la segunda vida que se le puede dar al plástico de un solo uso.

Por último, el amplio abanico de actividades paralelas se cerró con la charla del profesor titulado de la facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, Fernando Tuya, sobre la biodiversidad de la playa de Las Canteras.

El director del LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023, Vicente Pérez, se mostró satisfecho con el resultado del evento: «Nos sentimos orgullosos porque en esta segunda edición hemos conseguido récord de participación con la presencia de grandes campeones nacionales y mundiales, no solamente de España sino de otros países como el Reino Unido o Suiza. Además de la enorme afluencia de público que ha podido disfrutar del festival de inclusión que hemos ofrecido durante este fin de semana. Un evento como éste, al más alto nivel, consolida a Gran Canaria como destino de deporte inclusivo y para todos», aseguró.

El LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023 pasará a la historia como el de la consagración del surf adaptado en Gran Canaria con récord de participantes que compitieron al más alto nivel, unas fantásticas condiciones de mar, un increíble ambiente en la playa de Las Canteras con la presencia de miles de personas que disfrutaron del mejor clima del mundo. la mejor gastronomía con el bar terraza, un mercadillo con el que descubrir el estilo de vida surfer y música en vivo con la actuación de los mejores grupos canarios.

