Esteban Medina se proclama campeón de la Copa de España celebrada en Alicante

El Club Amigos del Piragüismo volvió a destacar este fin de semana en la III Copa de España de Kayak de Mar celebrada en Alicante, confirmando su posición como uno de los clubes referentes en la modalidad de surfski. Esteban Medina Ojeda brilló especialmente al proclamarse campeón absoluto en una competición marcada por condiciones extremas de viento y olas.

Era cuestión de tiempo. Después de varias regatas rozando el podio, Esteban Medina Ojeda volvió a lo más alto en una de las pruebas más exigentes del calendario. Lo hizo en una jornada donde el viento y las olas pusieron a prueba la experiencia, la técnica y la determinación de todos.

«La regata fue fantástica para nosotros, y para mí en concreto, porque hubo unos 17 nudos de viento entrando por una de las aletas traseras, lo que hacía que el recorrido no fuera una línea recta perfecta. Esas condiciones me favorecieron mucho», declaró el palista grancanario. Esteban firmó una velocidad media de 17 kilómetros por hora y confesó que «fuí muy rápido, ha sido una regata muy rápida. He hecho mi mejor kilómetro a 3'17», que es una velocidad bastante alta».

Con una gran sonrisa, celebró el resultado: «Volver a ganar, después de tanto tiempo, tras cinco regatas quedando fuera del podio y habiendo sido cuarto en el Campeonato de Canarias, me hace muchísima ilusión».

