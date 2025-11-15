Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El equipo del Club Deportivo Seishin.
El equipo del Club Deportivo Seishin. Cober

Espectáculo en La Gallera con el CD Seishin

Kárate ·

El histórico recinto de La Gallera del López Socas se convirtió en el marco perfecto para este torneo tan especial, donde tanto niños como adultos pudieron disfrutar plenamente de la jornada y de las distintas exhibiciones

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:18

El IV Torneo Seishin ha tenido lugar este sábado, en un evento en el que, cada año aumentan sus participantes, organizado por Sergio Sanjuan, maestro de Kárate (5º dan).

Imagen principal - Espectáculo en La Gallera con el CD Seishin
Imagen secundaria 1 - Espectáculo en La Gallera con el CD Seishin
Imagen secundaria 2 - Espectáculo en La Gallera con el CD Seishin

El torneo contó con categorías benjamín, alevín, infantil, juvenil, cadete y senior, tanto en femenino como en masculino. El campeonato es una excelente oportunidad para demostrar el trabajo, la disciplina y el espíritu que define a CD Seishin.

La celebración, congregó a casi un centenar de pequeñas promesas y hasta categoría sénior, resultó un éxito de organización y evidenció el enorme nivel de los integrantes del club capitalino.

