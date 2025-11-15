Espectáculo en La Gallera con el CD Seishin

El histórico recinto de La Gallera del López Socas se convirtió en el marco perfecto para este torneo tan especial, donde tanto niños como adultos pudieron disfrutar plenamente de la jornada y de las distintas exhibiciones

El IV Torneo Seishin ha tenido lugar este sábado, en un evento en el que, cada año aumentan sus participantes, organizado por Sergio Sanjuan, maestro de Kárate (5º dan).

El torneo contó con categorías benjamín, alevín, infantil, juvenil, cadete y senior, tanto en femenino como en masculino. El campeonato es una excelente oportunidad para demostrar el trabajo, la disciplina y el espíritu que define a CD Seishin.

La celebración, congregó a casi un centenar de pequeñas promesas y hasta categoría sénior, resultó un éxito de organización y evidenció el enorme nivel de los integrantes del club capitalino.

