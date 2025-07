España acaba sexta en Portsmouth pero se mantiene tercera en la general

CANARIAS7 Portsmouth (Inglaterra) Domingo, 20 de julio 2025, 20:19 Comenta Compartir

Los Gallos no estuvieron finos en Portsmouth, aunque nadie podrá decir que no lo dieron todo para repetir las actuaciones de San Francisco y Nueva York. Fue un fin de semana complicado, con muchos errores, problemas técnicos en muchos F50 y un campo de regatas no apto para inexpertos.

El Spain SailGP Team, con el grancanario Andrés Barrio en sus filas, encaró el segundo día en aguas inglesas con la necesidad de realizar tres excelentes carreras para meterse en la final. No iba a ser sencillo, pero había que intentarlo.

En la primera de las tres mangas, el equipo pilotado por Diego Botín volvió a rozar el podio tras una buena salida, pero tuvo que conformarse finalmente con un quinto puesto.

Un resultado que hacía la remontada aún más complicada, puesto que todos los rivales directos de 'Los Gallos', a excepción de Suiza, quedaron por delante del F50 Victoria.

En la segunda carrera de la jornada de ayer pasó de todo. Estados Unidos, que no había podido tomar la salida en la primera carrera debido a un problema técnico, no llegó a tiempo y se quedó fuera. Emirates GBR, penalizado por otro, se vio en la misma situación que los americanos con todo aún por decidir.

Imagen del barco español en aguas británicas.

Y Suiza estuvo a punto de estrellarse contra un velero que decidió gozar de un momento de protagonismo en el campo de regatas. Surrealista pero del todo cierto.

Inconvenientes

Así las cosas, y con la mitad de los F50 asemejando lo que estaba sucediendo, España y Australia tomaron la delantera y abrieron camino rumbo a la primera boya. Fue entonces cuando los jueces decidieron paralizar la carrera y volver a empezar. Ahí se acabó el sueño del equipo español.

Tras el relanzamiento de la carrera, después de tomar una boya, el Spain SailGP Team pinchó y no pudo siquiera acabar la manga. Cero puntos.

Por suerte, aunque in extremis, los representantes de España pudieron poner el F50 a punto y competir en la última carrera de flota de este fin de semana, en la que terminaron en la octava plaza tras sufrir un nuevo pinchazo.

Apretada clasificación

La victoria en el Emirates Great Britain Sail Grand Prix fue para la Nueva Zelanda de Peter Burling, que evitó el triunfo local en un final repleta de cambios de líder, y en la que Suiza -la sorpresa de este GP- no pudo finalizar… debido a otro fallo técnico.

Los kiwis encabezan ahora el Rolex SailGP Championship con 54 puntos, dos más que Australia (52) y tres más que España (51). Emirates GBR es cuarta con 50. Todo sigue en un puño. Próxima parada, Sassnitz (Alemania), los próximos días 16 y 17 de agosto.

Será allí cuando vuelva a reanudarse la pelea por la cabeza y con España tratando de recuperar terreno perdido.